Ucraina 2 anni dopo. Il ministro Solskyi ad agricultura.it: Italia partner affidabile. Produzioni in calo (-20% di terreni agricoli), ma lavoro agricoltori ed export sono proseguiti nonostante la guerra

ROMA – La guerra in Ucraina, dopo l’invasione armata della Russia del 24 febbraio 2022, ha cambiato il volto, la geografia e l’economia dell’agricoltura europea e non solo ucraina. Ne abbiamo parlato giorno dopo giorno.

A due anni di distanza da quella data, ospite ad agricultura.it, il ministro dell’agricoltura ucraina Mykola Solskyi, con il quale abbiamo parlato di quello che è successo in questi ventiquattro mesi, delle difficoltà e delle prospettive, di quello che è fra i primi 5 paesi esportatori agricoli al mondo, l’Ucraina.

Ministro Solskyi, due anni dopo l’invasione su vasta scala da parte della Russia, qual è la situazione dell’agricoltura ucraina?

“Ci sono molti problemi associati alle ostilità nel nostro paese – sottolinea il ministro ucraino -. In primo luogo, abbiamo perso più del 20% dei terreni agricoli: 7 milioni di ettari.

“l secondo problema sono i terreni minati. Nei terreni agricoli c’erano mine e bombe, anche se in questa zona non si svolgono più le ostilità. Per cominciare, tutto deve essere esaminato. E poi il mio. È enorme. L’anno scorso sono stati sminati più di 200mila ettari di terreni agricoli, altri 512mila ettari dovrebbero essere bonificati nel 2024. Ma la guerra è ancora in corso. Ci sono territori occupati, dovranno essere esaminati ed eventualmente sgombrati dopo la liberazione, e si tratta di milioni di ettari.

Il terzo punto. Uno dei problemi principali di questi due anni è stato il blocco dei porti. Per capirci: ciò ha portato al fatto che il prezzo del grano per un agricoltore ucraino era 2,5 volte inferiore a quello di qualsiasi agricoltore nel mondo. Immagina solo il livello del danno.

In generale, il settore agricolo ucraino per due anni di guerra su vasta scala ha sofferto più di 80 miliardi di dollari USA, di perdite dirette. Tali dati sono presentati dalla Banca Mondiale nel rapporto sulle stime delle perdite e delle necessità per la restaurazione dell’Ucraina (RDNA3). La categoria di danni più grande riguarda i macchinari agricoli danneggiati e distrutti per un valore di 5,8 miliardi di dollari USA.

Gli esperti stimano i danni causati dal furto o dalla distruzione di prodotti agricoli già prodotti pari a 1,97 miliardi di dollari, i danni dovuti ai granai – 1,8 miliardi di dollari, i danni causati dalle piantagioni perenni pari a – 398 milioni di dollari), il bestiame – 254 milioni di dollari, l’acquacoltura e la pesca – 35 milioni di dollari”.

Quali sono stati i momenti più difficili e faticosi?

“La cosa più difficile è stata all’inizio, non si capiva come si sarebbe sviluppata ulteriormente la situazione, se avremmo potuto seminare, raccogliere, vendere, cosa sarebbe successo all’esportazione. Poi è diventato chiaro che l’attività agraria ucraina è piuttosto mobile, si è riorientata rapidamente, trovando nuove opportunità, e modi per risolvere i problemi. Non è stato facile per noi, ma abbiamo acquisito maggiore fiducia nelle nostre capacità”.

Come sono cambiate le principali produzioni ucraine, soprattutto il grano?

“Con lo scoppio di una guerra su vasta scala, la produzione in tutte i settori dell’agricoltura è diminuita. Nel 2021, la superficie seminata a grano era di 6,4 milioni di ettari, nel 2022 era di soli 5,2 milioni di ettari e nel 2023 di 4,7 milioni di ettari. Sono diminuite anche le superfici seminate a orzo e girasole, anch’esse colture destinate all’esportazione”.

I contadini ucraini continuano a seminare e lavorare: di cosa hanno bisogno?

“Tra i principali problemi degli agricoltori c’è la mancanza di capitale circolante, la carenza di personale, la logistica costosa, le esportazioni limitate, la quantità insufficiente di fertilizzanti minerali.

Abbiamo un sostegno significativo per gli agricoltori da parte di donatori internazionali. Ad esempio, la compensazione degli interessi a tassi di credito elevati. Questo è un programma aziendale di medie dimensioni. Per i piccoli agricoltori esiste un programma di compensazione delle perdite per ettaro e per animale.

Contemporaneamente è stato lanciato un programma per concedere sovvenzioni per serre e frutteti. C’è un programma per ripristinare l’irrigazione. Si tratta di programmi di sostegno necessari, soprattutto in condizioni di guerra. Dopotutto, consentono all’agricoltura, anche se difficile, di continuare a funzionare”.

L’export come è avvenuto: via terra, via mare, e con quali modalità e quali difficoltà nella consegna?

“La guerra su vasta scala della Russia contro l’Ucraina ha distrutto le tradizionali rotte logistiche per le esportazioni ucraine. Le rotte marittime attraverso le quali l’Ucraina esportava il 90% delle sue esportazioni prima della guerra, sono state subito bloccate dalle truppe russe. Nel maggio 2022, con il sostegno dell’UE, è stata lanciata una via alternativa per l’esportazione di prodotti agricoli dall’Ucraina e per l’importazione di beni necessari. Sono le cosiddette “corsie della solidarietà”.

Nel luglio 2022 è stato lanciato il corridoio dei cereali del Mar Nero. Si trattava di un accordo tra Ucraina, ONU, Turchia e tra ONU, Turchia e Federazione Russa su un corridoio marittimo per l’esportazione del grano ucraino. Il 17 luglio 2023 la Russia si ritira unilateralmente dall’accordo. Successivamente, l’esercito russo ha iniziato a bombardare sistematicamente i porti. Pertanto, furono distrutti circa 300mila cereali, le infrastrutture portuali furono danneggiate.

Nell’agosto 2023, l’Ucraina è stata in grado di organizzare il suo corridoio marittimo dai porti del Mar Nero della Grande Odessa. Oggi, questa rotta attraversa nuovamente quasi il 90% delle esportazioni agricole ucraine, come avveniva prima dell’invasione su vasta scala della Russia. In particolare, nel dicembre 2023, dall’Ucraina sono state esportate 7 milioni e 300mila tonnellate di cereali, olio e farina. Di queste, più di 6 milioni di tonnellate via mare e solo 1 milione di tonnellate via terra attraverso i paesi vicini. Il prezzo nei porti della Grande Odessa è più competitivo per gli esportatori che sulla terraferma.

Stiamo anche sviluppando attivamente una rotta di esportazione alternativa, attraverso il Danubio verso i porti rumeni”.

Avete sentito la vicinanza delle istituzioni europee?

“Il sostegno dell’Unione Europea è molto importante per noi e siamo sinceramente grati ai nostri buoni amici in Europa per il loro sostegno sistematico e la loro comprensione”.

E dell’Italia? Si è sentito con il ministro italiano?

“Sì, comunichiamo periodicamente con il ministro Francesco Lollobrigida. L’ultima volta che lo abbiamo incontrato e parlato con lui è stato durante la 16esima Conferenza dei Ministri dell’Agricoltura di Berlino. L’Italia è per noi un alleato e un partner affidabile. Siamo sinceramente grati per la partecipazione dell’Italia all’iniziativa sul grano del Presidente dell’Ucraina “Grano dall’Ucraina”, per il suo sostegno nella nostra lotta per la vittoria sul nemico.

L’Italia aiuta gli agricoltori ucraini nel ripristino delle macchine agricole, nello sminamento dei terreni agricoli, nell’utilizzo delle ultime tecnologie in agricoltura”.

L’obiettivo dell’Ucraina è entrare nella NATO e nell’Unione Europea, questo cambierà l’agricoltura del vostro paese?

“La più grande sfida dell’adesione è che gli agricoltori ucraini da imprenditori si trasformeranno in beneficiari di sussidi UE. Gli agricoltori di alcuni paesi europei vivono di sussidi: questo per loro è allo stesso tempo un vantaggio e un enorme svantaggio. Perché le aziende agricole ucraine competono ora ad armi pari con quelle europee? Perché l’agricoltura ucraina si è sviluppata senza sussidi”.

L’adesione dell’Ucraina all’UE cambierà i valori dell’agricoltura ucraina: prevedete negoziati difficili?

“Sì, capiamo che non sarà facile”.

Infine, ministro Solskyi: due anni dopo, può inviare un messaggio agli agricoltori europei, compresi i vicini della Polonia?

“Comprendiamo i problemi degli agricoltori europei e anche degli agricoltori polacchi. Nella maggior parte dei paesi, i problemi degli agricoltori sono gli stessi. Anche i nostri agricoltori hanno problemi simili e rivendicazioni simili verso le istituzioni, ma la nostra guerra e le nostre proteste sono ora vietate dalla legge a causa della legge marziale. Ora la cosa più importante per tutti i cittadini ucraini, compresi gli agricoltori, è la vittoria.

Comprendiamo tutti e condividiamo le preoccupazioni di tutti i nostri vicini, ma allo stesso tempo chiediamo ai partner e agli amici di non dimenticare in quali realtà stiamo lavorando attualmente. Ed è anche importante avvicinarsi alla soluzione di ogni questione con calma ed equilibrio, senza emozioni. Prendiamo ad esempio la storia dello zucchero. Ora vogliono limitare l’esportazione di zucchero verso alcuni paesi dell’UE. Adesso in Europa costa il doppio rispetto al 2022. Le restrizioni sullo zucchero in una situazione del genere potrebbero portare ad un ulteriore aumento del prezzo. Oppure, ad esempio, c’è lo zucchero brasiliano. Per qualche ragione, nessuno parla di limitare le esportazioni. Comprendiamo la complessità della situazione e tutte le sfumature, siamo pronti a tenere conto di qualsiasi desiderio, discutere tutte le questioni. Ma non facciamo nulla di impulsivo e irragionevole”, conclude il ministro ucraino Solskyi.

