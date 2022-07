Ucraina. Oltre 20 mln di tonnellate di grano bloccati a Odessa, ma Zelensky cambia rotta: il 1 agosto previsto il primo carico

KIEV – Le prime spedizioni, che partiranno nei prossimi giorni, secondo le autorità, serviranno da test dell’accordo che russi e ucraini hanno stretto lo scorso 22 luglio. L’Ucraina, uno dei due maggiori esportatori di grano al mondo, afferma di avere circa 20 milioni di tonnellate imprigionate nel suo territorio.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha supervisionato questa sesta feira e ha detto che sarebbe stato il primo carico di una nave con cereali in un porto controllato dall’Ucraina dall’inizio della guerra, a febbraio. Un’operazione con terminale da Chornomorsk, non dal Mar Nero come previsto ma ora minacciato da Putin.

