Cresce l’utilizzo di Colti-Bayer, l’applicazione lanciata per la gestione dei terreni coltivati

MILANO – Colti-Bayer, l’ App che Bayer ha lanciato sul mercato nel mese di febbraio ha già riscosso molto interesse raggiungendo in poco tempo oltre 1.000 download. Colti-Bayer è la nuova App – per smartphone e tablet – pensata per le aziende agricole e i tecnici del settore che praticano un’agricoltura professionale.

Un vero e proprio hub che integra in un unico strumento l’ offerta di Bayer in ambito di protezione, gli strumenti digitali a supporto delle coltivazioni ed il catalogo di varietà delle sementi orticole a marchio Seminis.

Grazie a Colti-Bayer gli agricoltori potranno trovare una risposta ai loro problemi in maniera facile e veloce. L’agricoltore utilizzando Colti-Bayer potrà scegliere le varietà di sementi e i portainnesti più adatti alle proprie esigenze, integrandoli con i prodotti di protezione e gli strumenti digitali più efficaci per ottimizzare il rendimento delle proprie colture.

Questo nuovo strumento oltre a fornire tutte le indicazioni sulla gamma di prodotti, suggerisce anche consigli agronomici e mette in contatto gli utenti con gli esperti Bayer sul territorio per ricevere supporto nell’affrontare le problematiche di campo in modo tempestivo. Tutte le informazioni inoltre sono disponibili offline e sono quindi fruibili anche in pieno campo.

Colti-Bayer, il nuovo strumento digitale per una gestione agronomica ottimale all’insegna di qualità e sostenibilità.

