PERUGIA – Agricolus è un’azienda innovativa che sviluppa soluzioni per l’agricoltura digitale. Nata nel 2017 a Perugia, in Umbria – “cuore verde” dell’Italia – ha l’obiettivo di supportare tutti gli attori della filiera agroalimentare con i propri strumenti digitali

L’idea nasce dalla passione dei soci per il territorio umbro, ma soprattutto per la terra e per coloro che la coltivano, gli agricoltori. Da qui l’intuizione di diffondere le tecnologie innovative legate all’agricoltura per aiutare il comparto alle prese con i repentini cambiamenti climatici a gestire e monitorare al meglio le coltivazioni.

È così che nasce la piattaforma Agricolus: un unico strumento per digitalizzare l’azienda agricola in modo semplice, efficiente e sostenibile, composto delle migliori tecnologie innovative per l’agricoltura di precisione:

mappatura dei campi georeferenziata

indici di vegetazione elaborati da immagini satellitari Sentinel2

modelli previsionali per fenologia, irrigazione, fertilizzazione, fitopatie e insetti dannosi

raccolta dati in campo con App mobile

gestione del lavoro e delle attività

mappe di prescrizione per la concimazione

registro operazioni colturali, macchinari e lotti di produzione

indicatori di sostenibilità

Il vantaggio è avere tutti questi strumenti a disposizione all’interno di un’unica piattaforma, in grado di integrare i dati e fornire un Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) per intervenire nel momento opportuno e secondo le reali esigenze delle colture. Grazie ad Agricolus gli agricoltori sono in grado di migliorare la qualità del raccolto, riducendo l’utilizzo di risorse e input (acqua, trattamenti, fertilizzanti) fino al 20%.

Agricolus è declinabile in diverse sottoscrizioni a seconda delle esigenze colturali e aziendali: chi vuole muovere i primi passi verso la digitalizzazione della propria azienda agricola può registrarsi ad Agricolus Free, la versione gratuita per sempre fino a 10 ettari. Per le organizzazioni più strutturate del comparto agricolo come associazioni di categoria, cooperative, distributori di mezzi tecnici, aziende trasformatrici, Agricolus ha creato AgriTrack, uno strumento digitale di comunicazione e analisi per la digitalizzazione e sostenibilità della filiera agroalimentare.

