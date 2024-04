Zucchino in Piemonte. Syngenta presenta la sua ampia gamma e le nuove introduzioni varietali

MILANO – Syngenta Vegetable Seeds, azienda protagonista nel settore delle sementi orticole e, in particolare, leader mondiale nel mercato dello zucchino, da anni affianca quotidianamente gli agricoltori fornendo loro le migliori varietà selezionate grazie all’intensa attività di R&D sviluppata a livello globale, ma focalizzata sulle singole esigenze locali e territoriali dei principali areali produttivi.

Nel Nord-Ovest italiano le attività di Syngenta Vegetable Seeds si concentrano principalmente sull’areale piemontese, strategico nel mercato nazionale dello zucchino per estensione della coltivazione, qualità e alta differenziazione del prodotto. In questo territorio la produzione in pieno campo, oltre che per la tipologia verde, si caratterizza anche per la screziata grey con fiore, nella quale l’Azienda è leader da anni grazie alle varietà storiche Ortano, Scudo e Altea.

Negli ultimi anni l’areale ha vissuto un’intensa crescita professionale grazie alla differenziazione merceologica e a una buona capacità di valorizzare il prodotto da parte degli operatori della filiera e, in questo contesto, la ricerca Syngenta si è focalizzata sulle esigenze dei produttori locali, inserendo in gamma e proponendo due nuove varietà dal colore verde medio scuro brillante: Palladion (CV10579) e CV12762 che si distinguono per il loro ampio pacchetto di resistenza alle virosi.

Nello specifico, le due varietà sono resistenti all’Oidio e al Papaya Ringspot Virus (PRSV) alle quali Palladion, aggiunge anche la resistenza al Moroccan Watermelon Mosaic Virus (MoWMV), offrendo di fatto il più ampio e completo pacchetto di resistenze sul mercato.

Dal punto di vista della resa in campo, Palladion e CV12762 garantiscono un’elevata tolleranza agli stress abiotici e climatici, mantenendo al tempo stesso altissimi standard di vigoria, rusticità, tenuta e architettura di pianta. Entrambe le varietà offrono infine un’eccellente qualità di frutto con un ottimo rapporto lunghezza/diametro e una prolungata tenuta nel post-raccolta.

“La conservabilità in post-raccolta e la tolleranza agli stress abiotici e climatici sono caratteristiche su cui si focalizzano le nostra attività di Ricerca & Sviluppo perché sono elementi fondamentali dal punto di vista anche della sostenibilità”, ha affermato Giuseppe Circella, Product Development Specialist Cucurbitacee di Syngenta Vegetable Seeds. “Da una parte, infatti, avere piante che resistono ai sempre più estremi cambiamenti climatici permette ai produttori di ottenere raccolti remunerativi e sani, diminuendo molto i rischi legati al clima. Dall’altra, ottenere frutti che mantengono intatte le loro qualità per più tempo dopo la raccolta significa abbattere gli scarti lungo la filiera con i conseguenti vantaggi in termini di lotta allo spreco alimentare”.

Le nuove introduzioni Palladion e CV12762 hanno una colorazione di frutto molto simile a varietà chiave sul mercato come Amorgos e Zefiros e merceologicamente non differiscono nei punti vendita in caso di produzione e consegna contemporanea di 2-3 varietà.

Le due novità 2024 sono state presentate in occasione del consueto incontro di inizio stagione nell’areale piemontese per il quale Syngenta Vegetable Seeds ha chiamato a raccolta i principali operatori della filiera locale con l’obiettivo di fare il punto sulla campagna 2024 e di anticipare i principali trend emergenti come, per esempio, una sempre più diffusa tendenza alla valorizzazione merceologica del prodotto dal punto di vista di un packaging personalizzato e sostenibile.

Per maggiori informazioni sulla gamma zucchino: https://www.syngentavegetables.com/it-it/portfolio/zucchini

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it