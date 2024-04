Peste suina: Fregolent (IV), servono azioni, non slogan Lollobrigida venga in Aula

ROMA – “Non è più il tempo dell’attesa e dell’interlocuzione, servono risposte nette e immediate per un comparto, che con la produzione dei prosciutti è eccellenza del nostro made in Italy, al collasso”. Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent al termine dell’audizione in Commissione del commissario all’emergenza per la peste suina

“Dopo settimane perse in attesa che venisse riconfermato il commissario, giorni preziosi in cui nessuna ordinanza è stata fatta per salvaguardare agricoltori e trasformatori dai blocchi all’export già messi in atto da Canada, Giappone e Thailandia, ora è il momento di agire. I segnali – sottolinea – erano evidenti da due anni, nei quali il governo non è stato in grado di dare risposte, in Italia come in Europa”

“Il mercato della trasformazione perde 20 milioni al mese. Servono ristori immediati per tutta la filiera produttiva. Purtroppo però anche oggi dal commissario non abbiamo avuto risposte chiare, quelle che invece sono necessarie per scongiurare una tragedia economica. Motivo per cui reiteriamo con ancora più forza la richiesta di un informativa urgente del ministro Lollobrigida al Parlamento. Servono azioni, non slogan”, conclude.

