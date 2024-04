Bilancio Consorzi Agrari d’Italia: nel 2023 il valore della produzione segna un +22% rispetto al 2022

ROMA – Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Consorzi Agrari d’Italia Spa ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 di CAI, che si è chiuso con un utile netto pari a 5,4 milioni di euro, un EBITDA di 24 milioni di euro e un valore della produzione di 766 milioni di euro.

Il bilancio aggregato, che comprende anche le società controllate, evidenzia ricavi per 1.257 milioni e un EBITDA di 40,3 milioni di euro.

“Rilevo con soddisfazione come CAI sia riuscita a mitigare l’impatto di un’annata difficile sotto il profilo climatico e uno scenario internazionale di grande instabilità dovuto alle tensioni geopolitiche e a un inasprimento delle condizioni di accesso al credito”, commenta Gianluca Lelli, Amministratore Delegato di CAI. “Questa è la dimostrazione che l’impegno costante volto a essere un riferimento per tutelare e rispondere ai bisogni degli agricoltori, unito alla presenza capillare sul territorio, hanno compensato la modesta domanda estera e le criticità dovute alla contrazione di produzione agricola. CAI mantiene la promessa fatta al momento della sua costituzione, procedendo nel percorso di crescita e nella creazione di valore, che si riflette in una spinta all’innovazione, al consolidamento dei contratti di filiera e a un volano di evoluzione per tutto il settore agroindustriale”, conclude Lelli.

CAI – Consorzi Agrari d’Italia

CAI è il primo soggetto nazionale totalmente integrato che unisce la competenza e la capacità di valorizzazione dei prodotti nelle filiere strategiche del primo gruppo agro-industriale italiano, che fa capo a B.F. S.P.A., con le reti territoriali dei consorzi coinvolti. Grazie a questo progetto, gli agricoltori diventano protagonisti di un nuovo modello di sviluppo, basato sull’innovazione e sulla sostenibilità.

Il progetto poggia su una rete che produce oltre 1,2 miliardo di ricavi annui e conta più di 20 mila soci agendo come un vero e proprio “hub” per il collocamento delle grandi produzioni.

Ad oggi fanno parte di CAI: B.F. S.P.A., Consorzio Agrario dell’Emilia Soc. Coop.va, Consorzio Agrario del Tirreno Soc. Coop.va, Consorzio Agrario Centro Sud Soc. Coop.va, Consorzio Agrario Adriatico Soc. Coop.va, Consorzio Agrario del Nordest Soc. Coop.va e Consorzio Agrario di Siena Soc. Coop.va.

CAI supporta le aziende agricole in tutto il territorio nazionale con un percorso di crescita basato su una creazione di valore che nel medio periodo riduce i costi dei mezzi di produzione, un’assistenza tecnica completa, una vasta rete di prodotti e servizi, l’innovazione e la valorizzazione dei prodotti simbolo del Made in Italy, promuovendo accordi di filiera in grado di valorizzare sui mercati il lavoro giornaliero dei produttori e garantire qualità al consumatore.

