Il 16 maggio a Foggia tornano i Durum Days, gli Stati Generali del grano duro in Italia e nel mondo

ROMA – Si svolgerà il prossimo 16 maggio dalle 9 alle 17, presso la Camera di Commercio di Foggia l’edizione 2024 dei Durum Days, l’evento internazionale per fare il punto sulla produzione di grano attesa in Italia e nel mondo.

L’iniziativa è organizzata e promossa da Assosementi, Cia – Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri, Fedagripesca Confcooperative, Compag, Italmopa, Unione Italiana Food, con Areté quale partner tecnico, la collaborazione del Crea e la partecipazione in veste di sponsor di Corteva e Basf.

Sono previste due sessioni con relative tavole rotonde, la prima dedicata all’innovazione tecnologica e digitale, la seconda sulle prospettive per la campagna di grano duro 2024/25.

Nel pomeriggio a partire dalle 15.00 avrà luogo il Durum Science Workshop dal titolo “Strumenti e tecniche per fronteggiare le incertezze della filiera cerealicola”.

Per partecipare all’iniziativa, in presenza o in diretta streaming, è necessario registrarsi utilizzando il link presente sul sito www.durumdays.com/, dove è possibile anche consultare il programma completo dei Durum Days.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it