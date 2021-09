New Holland a Eima 2021: l’agricoltura italiana riparte con noi

MODENA – New Holland Agriculture sarà ufficialmente presente a EIMA INTERNATIONAL 2021, il più importante appuntamento fieristico italiano dedicato alla meccanizzazione agricola, organizzato da FederUnacoma e in programma a Bologna dal 19 al 23 ottobre.

Con una decisione che lo mette in prima fila nel mercato, il brand di CNH partecipa a EIMA

non solo per mettere in mostra la propria gamma completa e ampiamente rinnovata, ma

anche come segnale di stimolo e fiducia nei confronti dell’agricoltura italiana. Un segnale,

altresì di vicinanza e supporto alle principali fiere internazionali e locali, con lo sguardo alla

ripresa anche di questo settore.

Quella di New Holland si delinea, infatti, come una partecipazione in grande stile, dato che lo

stand gialloblu, completamente rinnovato e situato nel padiglione 16, si svilupperà su ben

3.000 mq2 e sarà ricco di novità dedicate a tutti i settori agricoli, a conferma della propria

vocazione multispecialistica e della gamma più completa disponibile sul mercato.

L’ampia offerta di New Holland sarà organizzata in aree tematiche e prevederà l’esposizione

dei modelli di punta del brand con alcune importanti novità, nel pieno rispetto delle norme

anti Covid-19.

Inoltre, New Holland ha poi appositamente predisposto una proposta di allettanti offerte e

promozioni adatte ad ogni esigenza e che potranno essere scoperte sullo Stand.

“Essere presenti a EIMA è per noi un momento imprescindibile di dialogo e confronto con il

comparto agricolo” dichiara Carlo Lambro, Brand President di New Holland Agriculture “Gli

agricoltori italiani, che personalmente non vedo l’ora di incontrare di nuovo e che anche nel

periodo più buio dell’emergenza Covid non si sono mai fermati, si meritano questo

importante appuntamento, con la possibilità di vedere e toccare, finalmente dal vivo, tutte le

grandi novità che New Holland, marchio con profonde e solide radici italiane, ha preparato

per rendere il loro lavoro sempre più facile, produttivo e sostenibile. Sono convinto che l’Italia

agricola, e non solo, debba sfruttare questo momento storico per ripartire e rinnovarsi, con

un nuovo slancio, diventando sempre più sostenibile e circolare.”

Conclude Andrea Leonardi, Business Director New Holland Mercato Italia: “La nostra

presenza forte e convinta a EIMA vuole dunque essere un luminoso segnale di speranza e

soprattutto di fiducia: nel futuro e nell’agricoltura Italiana”.

