ROMA – La Verkhovna Rada, il parlamento monocamerale dell’Ucraina, ha nominato Vitalii Koval Ministro della politica agraria e dell’alimentazione dell’Ucraina.

La sua candidatura è stata sostenuta da 251 parlamentari.

Chi è il nuovo ministro

Vitalii Koval è nato il 28 luglio 1981.

Nel 2023-2024 è stato a capo del Fondo di proprietà statale dell’Ucraina, nel 2019-2023 ha presieduto l’Amministrazione statale regionale di Rivne, nel 2006-2019 ha gestito imprese nei settori agricolo, dei trasporti e delle costruzioni, nel 2004-2006 ha lavorato nel settore bancario.

Nel 2003, si è laureato presso la Ternopil Academy of National Economy con una laurea in banca (master in banca). Nel 2017, ha ricevuto il Master of Business Administration presso la Lviv Business School dell’UCU. Nel 2021, ha studiato presso l’Aspen Institute Kyiv.

Vitalii Koval è membro del Comitato Olimpico Nazionale dell’Ucraina, primo vicepresidente della Federazione Ucraina di Lotta Greco-Romana e vicepresidente dell’Associazione Ucraina di Lotta.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it