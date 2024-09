Francia, Annie Genevard, nominata Ministro dell’agricoltura e sovranità alimentare. ‘Conosco i problemi degli agricoltori’

ROMA – Annie Marguerite Alice Genevard, nata Tharin (Audincourt, 7 settembre 1956), è stata nominata il 21 settembre, nuovo ministro delll’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel governo Barnier.

“Ringrazio Michel Barnier – ha detto la neo ministra – per la fiducia così come il Presidente della Repubblica. Saluto l’impegno di Marc Fesneau (ex ministro). Gli agricoltori hanno bisogno di azioni, verità, rispetto. Questa sarà la mia linea d’azione. A breve incontrerò i loro rappresentanti.

Come sindaco, cons regionale, deputato del Doubs, presidente dell’Élus de la Montagne, lavoro con gli agricoltori da 20 anni. Conosco la diversità delle loro professioni così come il loro rispetto per la terra e gli animali. Conosco anche le loro difficoltà e le loro aspettative.

Gli agricoltori soffrono di una scarsa considerazione. Il loro desiderio è vivere dignitosamente della propria professione e nutrire il Paese con prodotti di qualità. Le norme devono tutelare il loro lavoro e la qualità dei prodotti consumati in Francia. Non svantaggiarli.

Nella Francia metropolitana e all’estero, gli agricoltori stanno sperimentando il riscaldamento globale. Vogliamo tutti lasciare un pianeta rispettato. Uniamo i nostri sforzi nel rispetto e nell’ascolto reciproco” ha concluso la Genevard.

La composizione del governo di Michel Barnier

Il Palazzo dell’Eliseo ha annunciato, sabato 21 settembre 2024, la nomina del governo di Michel Barnier.

La composizione del Governo risultante dal decreto firmato oggi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato della pianificazione ecologica ed energetica, è la seguente:

I ministri

Sig. Didier MIGAUD, Guardasigilli, Ministro della Giustizia;

Sig.ra Catherine VAUTRIN, Ministro del partenariato territoriale e del decentramento;

Sig. Bruno RETAILLEAU, Ministro degli Interni;

Sig.ra Anne GENETET, Ministro dell’Istruzione Nazionale;

Sig. Jean-Noël BARROT, Ministro dell’Europa e degli Affari Esteri;

Sig.ra Rachida DATI, Ministro della Cultura;

Sig. Sébastien LECORNU, Ministro delle Forze Armate e dei Veterani;

Sig.ra Agnès PANNIER-RUNACHER, Ministro della transizione ecologica, dell’energia, del clima e della prevenzione dei rischi;

Sig. Antoine ARMAND, Ministro dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria;

Sig.ra Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministro della Sanità e dell’Accesso alle Cure;

Sig. Paul CHRISTOPHE, Ministro della Solidarietà, dell’Autonomia e dell’Uguaglianza tra donne e uomini;

Sig.ra Valérie LÉTARD, Ministro dell’edilizia abitativa e del rinnovamento urbano;

Sig.ra Annie GENEVARD, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;

Sig.ra Astrid PANOSYAN-BOUVET, Ministro del Lavoro e dell’Occupazione;

Sig. Gil AVEROUS, Ministro dello Sport, della Gioventù e della Vita Comunitaria;

Sig. Patrick HETZEL, Ministro dell’Istruzione Superiore e della Ricerca;

Sig. Guillaume KASBARIAN, Ministro della Funzione Pubblica, Semplificazione e Trasformazione dell’Azione Pubblica;

Sig. François-Noël BUFFET, Ministro presso il Primo Ministro, responsabile dei Territori d’Oltremare;

Sig. Laurent SAINT-MARTIN, Ministro presso il Primo Ministro, responsabile del Bilancio e dei Conti Pubblici.

I ministri delegati

Al Primo Ministro e al Ministro per l’Europa e gli Affari Esteri:

Sig. Benjamin HADDAD, responsabile per l’Europa;

Al Primo Ministro:

Sig.ra Nathalie DELATTRE, responsabile dei rapporti con il Parlamento;

Sig.ra Maud BREGEON, portavoce del governo;

Sig.ra Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, responsabile del coordinamento governativo;

Al Ministro del Partenariato Territoriale e del Decentramento:

Sig.ra Françoise GATEL, responsabile degli Affari rurali, del commercio e dell’artigianato;

Sig. François DUROVRAY, responsabile dei trasporti;

il Sig. Fabrice LOHER, responsabile per il Mare e la Pesca;

Dal ministro dell’Interno:

Sig. Nicolas DARAGON, responsabile della sicurezza quotidiana;

Al Ministro dell’Istruzione Nazionale:

Sig. Alexandre PORTIER, responsabile del successo accademico e dell’istruzione professionale;

Al Ministro per l’Europa e gli Affari Esteri:

la Sig.ra Sophie PRIMAS, responsabile del Commercio Estero e dei Francesi all’estero;

Al Ministro della Transizione Ecologica, dell’Energia, del Clima e della Prevenzione dei Rischi:

Sig.ra Olga GIVERNET, responsabile dell’Energia;

Al Ministro dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria:

Sig. Marc FERRACCI, responsabile dell’Industria;

Sig.ra Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, responsabile dell’Economia sociale e solidale, Interesse e Partecipazione;

Sig.ra Marina FERRARI, responsabile dell’Economia del Turismo;

Al Ministro della Solidarietà, dell’Autonomia e dell’Uguaglianza tra Donne e Uomini:

Sig.ra Agnès CANAYER, responsabile della Famiglia e della Prima Infanzia.

Segretari di Stato:

Dal ministro dell’Interno:

Sig. Othman NASROU, responsabile per la cittadinanza e la lotta contro la discriminazione;

Al Ministro per l’Europa e gli Affari Esteri:

Sig. Thani MOHAMED SOILIHI, responsabile della Francofonia e dei partenariati internazionali;

Al Ministro dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria:

Sig.ra Laurence GARNIER, responsabile per gli affari dei consumatori;

Al Ministro della Solidarietà, dell’Autonomia e dell’Uguaglianza tra Donne e Uomini:

Sig.ra Salima SAA, responsabile per l’uguaglianza tra donne e uomini;

Al Ministro dell’Istruzione Superiore e della Ricerca:

Sig.ra Clara CHAPPAZ, responsabile dell’intelligenza artificiale e della tecnologia digitale.

Il Presidente della Repubblica riunirà tutti i membri del Governo per un Consiglio dei ministri che si terrà lunedì 23 settembre alle ore 15.

