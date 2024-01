E’ tempo di restituire l’agricoltura agli agricoltori. Prosegue in tutta la Francia la massiccia protesta: i vostri contadini stanno morendo

ROMA – “Macron, Bruxelles, i vostri contadini stanno morendo”, ed anche “E’ tempo di restituire l’agricoltura agli agricoltori”. Proseguono in modo massiccio in Francia le manifestazioni di protesta degli agricoltori, come fa sapere la pagina social di Coordination Rurale (CR). Ieri la protesta è arrivata a Bruxelles davanti al Parlamento europeo.

Oggi la mobilitazione è proseguita a Strasburgo (FOTO A FIANCO): “Per esprimere la loro insoddisfazione per gli eccessi della Politica Agricola così come viene condotta sul territorio, il Coordinamento Rurale Basso Reno si è mobilitato oggi a Strasburgo! Restiamo tutti uniti! Gli agricoltori meritano di vivere con dignità della loro professione!”

Sempre oggi (giovedì 25 gennaio) protesta in corso degli agricoltori del Grand-West (Normandia, Loira e Bretagna) davanti alla Prefettura Regionale di Rennes.

Ancora nella giornata di oggi manifestazioni in corso nella regione centrale da diversi giorni: Chartres, Blois, Bourges. Sono in programma altri eventi! Non lasciamo andare niente! STOP ALLE NORME! STOP AL REGOLAMENTO! scrive Coordination Rural (foto sotto)

