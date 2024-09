Tea al cubo, un viaggio immersivo nel Dna del frumento

SIRACUSA – Nel cuore di Ortigia, presso l’Ex Chiesa Santa Maria di Montevergini, EY propone l’installazione Tea Al Cubo, realizzata con la supervisione scientifica del CREA e il supporto tecnologico di Food Innovation Broker (FIB) e della start-up pOsti, già sperimentata nel Roma Agri Food Tech (RAFT), il polo romano per l’innovazione nell’agroalimentare.

Si tratta di un’esperienza immersiva unica, fruibile all’interno di un ambiente tridimensionale – il Cubo Immersivo – che utilizza tecnologie all’avanguardia come la realtà aumentata, il metaverso e l’intelligenza artificiale generativa per far vivere contenuti in modo più coinvolgente proiettando immagini, video e oggetti 3D su tutte le superfici interne della struttura. Un vero e proprio viaggio esperienziale attraverso il DNA del frumento.

“La realtà immersiva è più di un video, ti fa comprendere in maniera percettiva alcuni accadimenti e all’interno di un cubo di questa natura uno verifica quanto la scienza, la ricerca possano essere lo strumento principale per affrontare e risolvere i problemi di sostenibilità ambientale, ma anche, come al solito, per quanto riguarda la nostra impostazione di sostenibilità economica” ha detto ministro Francesco Lollobrigida dopo aver provato TEA AL CUBO.

