Il sistema di guida avanzata di New Holland per trattori speciali vince il premio EIMA per l’innovazione tecnica

BOLOGNA – Un avanzato sistema di guida sviluppato per i trattori speciali New Holland T4 FNV ha vinto un premio per l’innovazione tecnica nell’ambito del programma organizzato in vista dell’esposizione internazionale di macchine agricole EIMA di novembre.

Oltre al nuovo sistema di visione, New Holland è stata premiata altre due volte con menzioni per il Seed Terminator sviluppato per la gamma di mietitrebbie CR e per il sistema CropSpeed presente nelle ultime trinciacaricatrici FR.

Sviluppato per aiutare a risolvere il problema della mancanza di operatori qualificati che affligge molti produttori di colture speciali e ad alleggerire il carico di lavoro di questi ultimi e del loro personale, l’Advanced Vision Assisted Guidance è basato su LiDAR e gestisce i movimenti di sterzata sia nei filari che alle estremità dei filari, oltre al controllo dell’attrezzo posteriore. Di conseguenza, è efficace nelle situazioni in cui i sistemi basati sul GPS non rappresentano una soluzione. I vantaggi includono una maggiore sicurezza e comfort grazie alla riduzione dell’affaticamento dell’operatore, che in questo modo può prestare maggiore attenzione al funzionamento della macchina. La tecnologia ha il potenziale di sollevare gli operatori da compiti ripetitivi e faticosi, e di fornire un supporto significativo a quelli meno qualificati. Una maggiore precisione si traduce anche in una riduzione del rischio ambientale e in un miglioramento delle prestazioni grazie all’uso ottimizzato di fertilizzanti e prodotti fitosanitari basati sulle condizioni reali del frutteto o del vigneto.

Il sistema si basa esclusivamente sulla tecnologia dei sensori LIDAR, utilizzando algoritmi di localizzazione e mappatura simultanei, e senza elementi GPS, non c’è il rischio di errori e incidenti derivanti da eventuali perdite di segnale GPS causate da fattori quali la copertura delle chiome, le reti, le serre vicine o i pendii della valle. È inoltre in grado di riconoscere le estremità delle file e incorpora un pianificatore di percorsi per eseguire svolte a fine campo, con diverse forme di percorso disponibili. Un meccanismo di controllo degli urti consente di operare in condizioni di massima sicurezza, avvisando l’operatore con un segnale acustico nel caso in cui la capezzagna non presenti le caratteristiche richieste per lavorare in sicurezza, evitando quindi possibili collisioni con alberi/piante o altri oggetti.

L’Advanced Vision Assisted Guidance integra l’uso del controllo degli attrezzi basato sulla percezione, consentendo l’automazione di varie attività con diversi attrezzi. Con un’irroratrice trainata collegata via ISOBUS, ad esempio, è possibile automatizzare il controllo della sezione destra e sinistra alle estremità della fila, oppure tenere conto di eventuali alberi/pianta mancanti nella fila.

Carlo Lambro, Brand President di New Holland, ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere questo premio EIMA per l’innovazione tecnica per uno sviluppo che rappresenta un chiaro passo avanti verso l’ulteriore automazione di trattori e attrezzi integrati a supporto dei nostri agricoltori. Sottolinea il nostro impegno a investire e a far progredire la tecnologia dell’automazione e i nostri continui sforzi nella ricerca e nello sviluppo, finalizzati a supportare il lavoro quotidiano degli agricoltori. Tali riconoscimenti non solo convalidano il nostro impegno, ma ci motivano anche a continuare a spingere i confini dell’innovazione per servire meglio l’agricoltura”

Menzioni per i sistemi CR Seed Terminator e FR CropSpeed

Le menzioni del premio EIMA per l’innovazione tecnica sono state assegnate anche alla trinciacaricatrice New Holland FR Forage Cruiser per il sistema CropSpeed e alla mietitrebbia CR per il sistema Seed Terminator. Novità per il modello 2025 della FR Forage Cruiser, il sistema CropSpeed è stato progettato per consentire agli operatori di sfruttare appieno il potenziale delle loro macchine sapendo che il rischio di bloccaggi è stato notevolmente ridotto. Questo sistema utilizza un sensore radar montato sul tubo di lancio che monitora la velocità del flusso del raccolto. In caso di rallentamento significativo, viene emesso un avviso che suggerisce all’operatore di ridurre la velocità di avanzamento così da ridurre al minimo il rischio di bloccaggi. Se la velocità di espulsione dovesse diminuire ulteriormente, il funzionamento dei rulli di alimentazione verrà immediatamente interrotto per ridurre al minimo l’impatto sul flusso del prodotto.

Il sistema Seed Terminator integrato nella mietitrebbia CR a telaio largo, modelli 8.90/9.90, è stato sviluppato dall’omonima azienda australiana. Utilizza mulini a martelli multistadio, all’interno di un alloggiamento cilindrico, per distruggere i semi di erbe infestanti provenienti dal sistema di pulizia ed eliminare la loro capacità di germinare sul terreno. Grazie a questa nuova apparecchiatura, gli agricoltori hanno una nuova opportunità di distruggere i semi delle infestanti durante il processo di raccolta, riducendo l’uso di erbicidi e migliorando la capacità di combattere le infestanti resistenti. Una caratteristica fondamentale della tecnologia, che la differenzia da qualsiasi altra disponibile, è l’aggressività di funzionamento, regolabile dalla cabina, in base al livello di infestanti presenti nel campo.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it