McCormick Hyper Safety View è Novità Tecnica Eima 2024

BOLOGNA – Argo Tractors consegue un altro Premio Novità Tecnica, il prestigioso riconoscimento legato ad Eima International, fiera in programma dal 6 al 10 novembre a Bologna.

Dopo i successi attribuiti al marchio Landini e alle implementazioni in campo di tecnologia e motorizzazione ibrida ed elettrica, quest’anno a finire sugli scudi è l’altro brand del gruppo industriale di Fabbrico (Reggio Emilia), vale a dire McCormick.

La soluzione premiata, sviluppata dal reparto di Ricerca & Sviluppo di Argo Tractors, è Hyper Safety View, un sistema avanzato di avviso di collisione progettato per migliorare la sicurezza dei trattori. Unendo computer vision, intelligenza artificiale e una robusta architettura hardware, permette di rilevare la presenza di persone e prevenire le collisioni tramite avvisi audio-visivi.

Al prestigioso riconoscimento, che è stato consegnato il 3 Ottobre 2024, si aggiunge la “segnalazione” meritata da Landini REX4 Energy, un sistema perfettamente integrato sotto-cofano che permette di generare ed erogare energia elettrica a 48volt alle attrezzature elettriche collegate posteriormente o ventralmente al trattore.

“E’ il quarto Premio Novità Tecnica Eima International consecutivo che il nostro gruppo si vede riconosciuto – commenta Antonio Salvaterra, Direttore Marketing di Argo Tractors – ed è motivo di orgoglio per tutti coloro che lavorano alle fasi di ricerca, progettazione, sviluppo e comunicazione di soluzioni e prodotti sempre più all’avanguardia. Con McCormick Hyper Safety View, viene portata la massima attenzione alla sicurezza dell’operatore e di tutti coloro che possono trovarsi nel raggio d’azione del trattore. Il fattore umano è da sempre al centro del nostro operare, sia in ottica di confort sia, come adesso, in ottica di sicurezza. Siamo molto soddisfatti che la commissione di esperti abbia riconosciuto e premiato lo spirito di questa proposta e la sua materiale realizzazione”.

McCormick Hyper Safety View è composto da una unità di elaborazione centrale con software specifico, quattro telecamere per una visione a 360°, di cui tre sul tetto e una sulla parte anteriore del cofano e una connessione Ethernet al monitor DSM Plus del trattore per la visualizzazione delle informazioni. Dal monitor principale in cabina (Data Screen Manager), una volta selezionata la funzione Hyper-Safety-View, appare un menu di 5 operazioni: vista polare (vista radar per identificare la distanza dagli ostacoli), Surround (fusione di telecamere con vista a 360° dell’area intorno al trattore), AR (ricostruzione della traiettoria del veicolo sovrapposta all’immagine reale), Telecamere (vista delle 4 telecamere con zoom dei dettagli), ADAS (supporto per il collegamento degli attrezzi al trattore).

Grazie a questo sistema, basato sulle moderne tecnologie di AI e realtà aumentata, è possibile attivare una visione computerizzata dell’area circostante il trattore, evitando, tramite avvisi sonori e segnalazioni sul display, impatti con persone e ostacoli. Inoltre, fornisce un aiuto all’operatore per la visione dei punti ciechi e, non ultimo, per lavorare con una visuale completa della zona antistante, a vantaggio di una maggiore sicurezza delle persone nelle vicinanze.

Il sistema facilita anche l’aggancio di attrezzature, anteriori e posteriori, direttamente dal posto guida tramite un sistema ADAS basato su realtà aumentata e contestuale visione su monitor di bordo.

Hyper Safety View è un concept installato su McCormick X7.624 VT-Drive da 240 CV, progettato per collegarsi al nuovo sistema di infotainment dell’innovativo posto di guida nella Clever Cab, e si integra perfettamente con le reti di controllo del trattore.

La giuria del Premio Novità Tecnica ha poi deciso di conferire una “segnalazione” a Landini REX4 Energy, che conferma ed evolve un percorso di elettrificazione già intrapreso. REX4 Energy è in grado di fornire energia elettrica agli attrezzi mantenendo la carrozzeria standard e i pacchetti di opzioni della produzione attuale; il tutto grazie al sistema PMS (Power Management System), sviluppato internamente, che permette di fornire energia attraverso un generatore elettrico a un numero di giri del motore endotermico inferiore rispetto all’uso dell’idraulica e/o della presa di forza. Il sistema fornisce 48 V, ma è predisposto per tensioni superiori. Senza ridurre il carico utile del trattore, né limitare la disponibilità degli optional, è possibile fornire energia sufficiente per le attività di cura dei filari, la gestione del fogliame e l’irrorazione, nel caso di atomizzatori, rispettando l’ambiente e il comfort dell’operatore grazie alla riduzione del rumore e delle emissioni di CO₂.

