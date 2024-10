Convenzione Agea e liberi professionisti. Conaf: Momento di lavorare di comune accordo per agricoltura italiana

ROMA – “Siamo lieti che questa vicenda sia finalmente risolta e che ciò sia avvenuto attraverso il dialogo e il confronto, anziché con le carte bollate.

I motivi del ricorso del CONAF erano fondati, ma la firma del protocollo e il contestuale ritiro del ricorso sono un bene per tutto il comparto agricolo. Apprezziamo la volontà di AGEAA di riconoscere il ruolo dei liberi professionisti per far crescere il sistema agricolo nazionale e, da parte nostra, confermiamo la volontà di mantenere aperto il dialogo per lavorare di comune accordo.

A sottolinearlo è Mauro Uniformi, presidente Conaf – Consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, a seguito della firma della convenzione tra Agea, Cnaal, Cnpapal e Conaf in cui si evidenzia un nuovo modo di procedere tra le istituzioni firmatarie.

“L’indizione del primo appuntamento del tavolo tecnico – ha aggiunto , a fine mese, è indice di questa nuova volontà di rendere fattiva la collaborazione”.

Un atto necessario – evidenzia il Conaf – per consentire agli iscritti agli albi professionali di continuare fare assistenza agli utenti nell’elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali.

