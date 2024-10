La meccanizzazione di precisione di New Holland al Fira Usa, l’evento globale della robotica agricola

MILANO – New Holland, leader mondiale nelle macchine e nelle soluzioni per l’agricoltura, è ancora una volta partner di FIRA USA, l’evento più importante per la robotica e l’automazione agricola e luogo di incontro per agricoltori, industriali, start-up, scienziati e investitori. L’evento di quest’anno si terrà dal 22 al 24 ottobre 2024 a Woodland, in California.

In occasione di FIRA USA 2024, New Holland presenterà i suoi ultimi progressi nel campo dell’agricoltura di precisione e dell’automazione, progettati per migliorare la produttività e la sostenibilità dei coltivatori. I partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare in prima persona le innovazioni che stanno plasmando il futuro dell’agricoltura.

I punti salienti della partecipazione di New Holland

A FIRA USA, New Holland presenterà la sua offerta nell’ambito della guida automatica e nella robotica, potenziate da partnership e collaborazioni con aziende come Bluewhite e Stout. Queste innovazioni fanno di New Holland un hub di tecnologia con un’offerta completa per i coltivatori.

Un’unità demo che presenta l’intera gamma di offerte tecnologiche accoglierà i visitatori, offrendo l’opportunità di dimostrazioni individuali.

Nella Robot Zone, New Holland esporrà strumenti avanzati per l’agricoltura di precisione che consentono agli agricoltori di ottimizzare la resa dei raccolti riducendo al minimo l’impatto ambientale.

L’irroratrice di precisione per il trattore T4.120F che consente ai coltivatori di ridurre gli input di protezione delle colture fino al 10% controllando automaticamente il dosaggio e la chiusura delle sezioni. Ciò significa che i coltivatori possono usare meno prodotto ed evitare di sovra-concimare. La tecnologia di automazione offre vantaggi in termini di produttività, consentendo agli agricoltori di coprire fino al 20% in più di ettari al giorno e di eliminare le applicazioni errate, comprese le sovrapposizioni e i salti, grazie alla condivisione della copertura.

XPower XPR , sviluppato da New Holland con il partner Zasso, è un’innovativa soluzione di diserbo elettrico progettata per le colture a filari. Questa tecnologia utilizza l’alta tensione per controllare le erbe infestanti senza l’uso di sostanze chimiche, rendendola ecologica ed efficace. Le erbe infestanti vengono attaccate fino alle radici, impedendo la ricrescita, riducendo al minimo l’erosione e massimizzando la conservazione del suolo.

Presentando il Precision Sprayer per trattori specializzati a FIRA, New Holland introduce una soluzione innovativa recentemente messa a disposizione dei clienti. Questo progresso sfrutta l’esperienza del brand nelle irroratrici per colture a file, combinata con la tecnologia di precisione Raven e la applica ai vigneti e alle applicazioni speciali. Questo risultato è il frutto della nostra profonda conoscenza delle esigenze dei clienti in ambito vigneti, e della nostra applicazione di questa esperienza a un mercato in cui l’irrorazione di precisione non era stata precedentemente presa in considerazione.

Durante la prima giornata di FIRA USA, il 22 ottobre, New Holland ospiterà una tavola rotonda nell’ambito del programma ufficiale, con la partecipazione di rappresentanti dei team di tecnologia di precisione dell’azienda e di coltivatori. Il panel – L’automazione è la parola d’ordine: come sta nascendo nei campi? – analizza i progressi dell’autonomia in tempo reale, mentre trasforma quasi tutti gli elementi dell’agricoltura. Questo panel si svolgerà dalle 9:30 alle 10:00 PST nella sala riunioni privata del The Plaza.

Inoltre, una flotta di trattori New Holland opererà nell’area demo. Saranno presentate innovazioni come lo Stout Smart Cultivator, un coltivatore controllato da un software che utilizza telecamere, intelligenza artificiale e una tecnologia di visione proprietaria per distinguere le colture dalle erbacce.

“FIRA USA 2024 è un’opportunità per condividere la nostra visione sul futuro dell’agricoltura e dimostrare ciò che stiamo facendo oggi per il settore”, ha dichiarato Carlo Lambro, Brand President di New Holland. “La nostra partecipazione sottolinea il nostro impegno nel fornire agli agricoltori gli strumenti necessari per affrontare le sfide dell’agricoltura moderna e promuovere pratiche agricole sostenibili.”

