New Holland porta le novità della robotica meccanica a FIRA, l’evento in programma a Tolosa dal 6 all’8 febbraio

TORINO – Dal 6 all’8 febbraio 2024 New Holland sarà presente a Tolosa, in Francia, al World FIRA, l’evento internazionale per i leader mondiali della robotica agricola.

Con connettività, attrezzature autonome e nuove tecnologie al centro della strategia di

New Holland, questa sarà l’occasione per il brand di mostrare alcune delle sue soluzioni

avanzate e incontrare clienti, concessionari e startup per mettere in mostra i suoi

investimenti nella robotica ed esaminare le evoluzioni future.

Il FIRA, che si svolge due volte l’anno – negli Stati Uniti e in Francia – è diventato il

principale evento internazionale dedicato alla robotica agricola e comprende anche

dimostrazioni sul campo. New Holland è presente fin dalla prima edizione e nel 2024

sponsorizzerà l’edizione francese, dopo aver patrocinato qualche mese fa quella

statunitense.

Nello stand sarà presente lo Stout Smart Cultivator, un’applicazione per trattori

controllata via software che utilizza telecamere, intelligenza artificiale e una

tecnologia di visione brevettata per distinguere le colture dalle erbe infestanti.

Una volta identificata le erbe infestanti, l’attrezzo procede alla coltivazione e

contemporaneamente rimuove le infestanti con una precisione del 99%, riducendo la

dipendenza dal lavoro manuale e dai trattamenti chimici e migliorando al tempo stesso

le pratiche agronomiche. La società madre di New Holland, CNH, ha investito nella

società statunitense Stout Industrial, acquisendone una quota di minoranza (10%) alla

fine del 2022.

I trattori New Holland saranno presenti nelle aree demo dell’evento, dove i visitatori

potranno vedere robot e trattori in azione. In esposizione saranno presenti un trattore

da vigneto e tre macchine speciali, oltre a un trattore utility T5

