Vino e simposio: aspetti attuali di un tema antico, incontro ai Georgofili il 24 ottobre

FIRENZE – Giovedì 24 ottobre 2024, dalle ore 10.30 alle 13.00, si svolgerà all’ Accademia dei Georgofili (in presenza e on-line) il convegno :Vino e simposio: aspetti attuali di un tema antico.

Sarà illustrato come il vino sia stato un elemento trainante della nostra cultura e della nostra società nel corso dei millenni, sin da epoca classica.

Oggi più che mai, è infatti indispensabile ricordare a tutti che il vino non deve essere demonizzato ma che, al contrario, se consumato in modo moderato, è elemento centrale del vivere mediterraneo ed il suo corretto consumo ha effetti positivi.

PROGRAMMA

Ore 10.30 – Apertura dei lavori

Massimo Vincenzini, Presidente Accademia dei Georgofili

Vincenzo Gerbi, Accademia Italiana della Vite e del Vino

Introduce i lavori e coordina:

Paolo Fantozzi – Presidente del Comitato Consultivo dei Georgofili sulle Tecnologie Alimentari

Ore 11.00 – Relazioni

– Le società del vino. Un profilo storico, Paolo Nanni – Accademia dei Georgofili

– Heritage: autenticità e stile del vino che guarda al futuro, Vincenzo Zampi – Accademia dei Georgofili

– Vino e simposio: la forza culturale del vino, Chiara Lungarotti – Accademia dei Georgofili

Ore 12.30 – Discussione e Conclusioni

La partecipazione potrà avvenire solo dietro compilazione del seguente form: https://forms.gle/Xr18hqdEk9dbhfcs9

