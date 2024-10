Manovra, Laureti (PD): Manca completamente l’agricoltura

ROMA – “L’agricoltura è ad un punto di svolta epocale proprio per la sfida della conversione ecologica che riguarda appunto anche il settore primario. Servono finanziamenti, gli stessi che in questa manovra, ad una prima lettura, mancano completamente. Serve soprattutto una visione, anch’essa latitante in una legge di bilancio fotocopia di quella scorsa. Ci sono modestissime cifre distribuite senza una logica di prospettiva”.

Così in una nota Camilla Laureti, eurodeputata del PD e responsabile dem per le Politiche agricole.

“In Europa si lavora già alla nuova Pac e si è prodotto il Dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura, a cui seguirà, entro 100 giorni, il piano di priorità della Commissione per i prossimi 5 anni: la conferma che stiamo vivendo un momento centrale di cambiamento. In Italia, col ministro Lollobrigida, di questa sfida non c’è traccia, per altro a poche settimane dalla conclusione del G7 di Ortigia” ha aggiunto.

“Il reddito degli agricoltori, lo sviluppo delle aree interne agricole, la condizionalità sociale, l’innovazione e la ricerca tecnologico-scientifica a servizio della conversione, la grande emergenza idrica, la difesa dalla concorrenza sleale, l’educazione alimentare, il protagonismo di giovani e donne nell’agricoltura multifunzionale e sostenibile: non c’è niente di tutto questo nella Finanziaria. Veramente preoccupante. Di fatto manca completamente l’agricoltura”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it