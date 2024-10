Agricoltura di collina e di montagna tra attività d’impresa e presidio del territorio, incontro ai Georgofili

FIRENZE – Martedì 29 ottobre 2024, dalle ore 15.00 Firenze, si svolgerà (in presenza e on-line) presso l’Accademia dei Georgofili un incontro su: “Agricoltura di collina e di montagna tra attività d’impresa e presidio del territorio: modelli gestionali”.

Il tema dell’iniziativa parte da un inquadramento generale degli strumenti economici e politici, a livello nazionale ed europeo, peri territori rurali e in particolare per le aree interne.

Si tratta di territori che sono da tempo interessati da declino demografico che si ripercuote sulla loro sostenibilità economica, sociale e ambientale. Questi territori, seppur deboli, sia da un punto di vista ambientale-geologico-economico-sociale e di gestione organizzativa da parte di enti locali e dal sistema delle imprese, sono determinanti per la sicurezza alimentare, la transizione ecologica e l’uso sostenibile delle risorse.

Infatti le zone rurali, in particolare quelle remote e meno sviluppate e quelle montane si trovano ad affrontare non solo fragilità specifiche irrisolte, ma anche il mancato riconoscimento del loro potenziale unico in termini di sviluppo e innovazione.

L’attenzione da parte della politica europea e nazionale per questi territori appare oggi alimentata da un nuovo impulso e esempi virtuosi si moltiplicano a dimostrazione che cresce la consapevolezza generale del loro ruolo.

PROGRAMMA

Ore 15.00 – Apertura dei lavori

Massimo Vincenzini, Presidente Accademia dei Georgofili

Mario Braga, Presidente Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

Ore 15.15 – Relazioni

Coordina e introduce: Daniela Toccaceli – Accademia dei Georgofili

– Giuseppe Marotta – Accademia dei Georgofili, Università del Sannio: Aree interne, transizione ecologica e nuova missione della ruralità

– Alessandro Pacciani – Accademia dei Georgofili: La “Visione a Lungo Termine” per le aree rurali, nuovo approccio europeo per lo sviluppo dei territori rurali

– Lorenzo Venturini – CNPAPAL, Accademia dei Georgofili: La questione delle aree interne: il punto di vista dei tecnici

Ore 16.30 – Interventi programmati

Giuliana Masutti – CNPAPAL – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Giuliano Cescutti – Comunità di montagna delle Prealpi Friuliane Orientali

Luca Marmo – Distretto rurale-forestale della montagna pistoiese

Angelo Moretti – Fondazione di Comunità di Benevento

Ore 17.15 – Interventi e Discussione

Ore 17.45 – Chiusura dei lavori

La partecipazione potrà avvenire solo dietro compilazione del seguente form: https://forms.gle/kuhe2ZtuppozpdqbA

