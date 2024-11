Brasile. La produzione di cereali raggiungerà i 379 milioni di tonnellate nei prossimi dieci anni, crescita del 27%

ROMA – La proiezione della produzione agricola brasiliana per i prossimi dieci anni mostra una crescita importante delle principali colture, come la soia, il mais del raccolto invernale, il riso, i fagioli, il sorgo e il grano.

Anche le colture perenni come caffè, cacao e frutta segnalano una crescita sostenibile nel periodo.

I dati provengono dallo studio Agribusiness Projections, Brazil 20203/2024 to 2033/2034, realizzato dal Segretariato per le Politiche Agricole del Ministero dell’Agricoltura e dell’Allevamento (Mapa) , con il sostegno della Corporazione brasiliana per la ricerca agricola ( Embrapa ) .

Durante questo periodo, la superficie coltivata aumenterà del 15,5%, raggiungendo i 92,2 milioni di ettari, mostrando la produttività come un importante fattore di crescita nel prossimo decennio, come indica lo studio.

Per il direttore dell’Analisi Economica e Politiche Pubbliche del Mapa, Silvio Farnese, “è importante considerare che una parte importante della crescita della superficie coltivata sarà sostenuta dal Programma di Recupero delle Aree Degradate , con linee di credito favorite per la rigenerazione produttiva delle aree superfici, attualmente con bassa produttività ”, ha sottolineato.

Le colture che vedranno la maggiore crescita delle superfici coltivate sono la soia (25,1%), il mais del raccolto invernale (24,9%), il frumento (18,4%), il riso (+20,3%) e i fagioli (+38,1%).

La quota del consumo interno di mais, crusca e olio di soia sostiene la crescita della produzione di proteine ​​di origine animale, mantenendo il consumo interno e garantendo le esportazioni di queste proteine, pari a 24,7 milioni di tonnellate.

COLTURE IN EVIDENZA

Si prevede che la produzione di riso aumenterà di 3,1 milioni di tonnellate, raggiungendo i 13,7 milioni di tonnellate, consentendo di soddisfare i consumi, stimati in 10,8 milioni di tonnellate, con spazio per impegni di esportazione da parte del settore produttivo, attualmente dell’ordine di 1,3 milioni di tonnellate.

Il raccolto di mais raggiungerà i 153,1 milioni di tonnellate con una crescita del 32,3%, e un incremento di 37,4 milioni di tonnellate principalmente nel raccolto invernale, seguendo la pratica adottata dai produttori di piantare in successione alla soia. Il consumo stimato a 109,8 milioni di tonnellate, in crescita del 30,4%, è in linea con il crescente utilizzo di cereali per la produzione di etanolo, che attualmente processa 17,0 milioni di tonnellate.

La soia continuerà ad avere la produzione più alta tra i cereali, stimata a 199,4 milioni di tonnellate, con un incremento di 52,0 milioni di tonnellate, e la farina di soia raggiungerà 48,5 milioni di tonnellate, con un aumento di 8,36 milioni di tonnellate nei prossimi 10 anni.

Per quanto riguarda il caffè, le stime parlano di un aumento della produzione del 31,9%, raggiungendo i 72,0 milioni di sacchi, ovvero una maggiore offerta di 17,0 milioni di sacchi che andrà a coprire l’aumento dei consumi che crescono a 27,0 milioni di sacchi e le esportazioni, che sono stimate a 45,0 milioni di sacchi.

Nella stima della produzione di proteine ​​animali, la crescita maggiore riguarderà il pollame (+28,4%), seguito da quello suino (+27,5%) e da quello bovino (+10,2%). Il consumo avrà una crescita inferiore con il pollame in crescita del 26,9%, la carne di maiale del 25,4% e la carne di manzo dello 0,6%.

Si stima che le esportazioni di queste proteine ​​cresceranno del 29,7% per il pollame, del 22,5% per la carne suina e del 27,1% per la carne bovina. Questo scenario viene rafforzato dai vari accordi stipulati dal governo brasiliano con i paesi consumatori, che rappresentano il rafforzamento dei mercati già consolidati e dei nuovi paesi che importeranno carne brasiliana, garantendo una posizione di rilievo nel mercato internazionale.

PROIEZIONE AGROALIMENTARE

La pubblicazione viene effettuata annualmente, con lo scopo di prospettare l’andamento futuro dell’agricoltura, fungendo da guida per le politiche pubbliche di settore e, come indicazione per il settore privato sul comportamento della superficie coltivata, produzione, consumo ed esportazione dei principali prodotti agricoli.

I dati sono previsti per 28 prodotti: lanugine di cotone, riso, fagioli, mais, soia, crusca e olio, sorgo, canna da zucchero, zucchero, grano, caffè, cacao, arance, tabacco, patate, manioca, banana, mela, papaia, melone , uva, manzo, pollame e maiale, latte, uova e cellulosa.

