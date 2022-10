L’agricoltura in Brasile sta provvedendo a salvare le foreste e intanto apre una finestra sul mercato internazionale

SAN PAOLO. L’apporto dell’agricoltura brasiliana a livello internazionale è argomento sempre più attuale. A questo proposito agricultura.it aveva fatto il punto con André Nassar, rappresentante di Brazil Agri-Food Facts, che aveva messo in rilievo come questo fenomeno sia il risultato di una maggiore produttività basata su tecniche innovative tra cui un sistema di rotazione delle colture. Oggi torniamo a parlare con Nassar riguardo a tematiche diverse, per esempio a come l’agricoltura potrebbe influire sulla deforestazione in Brasile.

Nassar l’agricoltura impatta davvero sulle foreste del Brasile?

Oltre il 66% dell’area totale del Brasile rimane coperta da vegetazione autoctona. Un altro 21% è pascolo e il 7,8% è dedicato ad altra agricoltura. Quindi, il nostro uso totale del suolo per l’agricoltura (compresi i pascoli) è inferiore al 30%. Al contrario, solo il 41% del territorio dell’UE è coperto da boschi e il 27% degli Stati Uniti è coperto da foreste. Il Brasile ha un quadro giuridico forte attraverso il Codice forestale del 2012 che stabilisce che tutte le proprietà devono avere un’area di riserva minima per la vegetazione autoctona (è chiamata Riserva Legale). Nel bioma amazzonico l’area destinata alla Riserva Legale deve essere l’80% del totale. Questo lascia agli agricoltori brasiliani il 20% su cui possono coltivare. Non conosco nessuna fattoria in Europa o in America che abbia dedicato l’80% dei loro terreni agricoli privati ​​alle foreste autoctone. In tutto il Brasile, l’area totale di vegetazione autoctona protetta dagli agricoltori sulle loro proprietà corrisponde all’area di 10 paesi europei.

I principali fattori di deforestazione illegale sono il disboscamento illegale e l’estrazione mineraria. La maggior parte della deforestazione avviene su terreni pubblici o non designati. Mentre le fattorie in Amazzonia sono in genere su terreni privati, l’80% dei quali è preservato per la vegetazione autoctona. L’industria agroalimentare brasiliana è stata pioniera nella lotta contro la deforestazione illegale. Questo è un impegno delle aziende ad esse associate a non acquistare soia da nuove aree di deforestazione nel bioma. Il monitoraggio del rispetto della moratoria viene effettuato sistematicamente, via satellite. Nella raccolta 2018/2019 il 98,2% di tutta la soia è stata coltivata in aree disboscate prima del 2006, in ottemperanza alla moratoria.

Come si colloca l’agricoltura brasiliana a livello globale?

Il Brasile è uno dei principali produttori ed esportatori mondiali di molteplici prodotti alimentari. Nel 2021, il settore agroalimentare brasiliano ha esportato beni per un valore di 104,99 miliardi di dollari. Il Brasile ha aumentato in modo sostenibile la sua produzione agricola attraverso l’innovazione e utilizzando la terra in modo più efficiente. Il Brasile è il primo produttore mondiale di canna da zucchero, una delle principali fonti di calorie ed energia. Il Brasile da solo cresce quasi il 40% dell’offerta globale totale. Il Brasile è il primo produttore di semi di soia, con una crescita di circa 122 milioni di tonnellate, ovvero il 34% della produzione globale nel 2020. Nel 2021/22, il Brasile è stato responsabile del 36,8% della produzione mondiale di soia e del 54,8% delle esportazioni globali di semi di soia. La quota del Brasile sulle esportazioni globali di soia crescerà fino al 62% entro il 2030/31. Nel 2022/23, l’Unione Europea importerà 15 milioni di tonnellate, pari all’8,3% delle esportazioni di soia brasiliane, con un aumento dell’11% rispetto al 2012/13.

Il Brasile è il terzo maggiore esportatore di mais. E negli ultimi tre anni, il Brasile è stato costantemente uno dei primi tre esportatori mondiali di mais. Il Brasile produce il 66,2% del succo d’arancia mondiale ed è stato il principale esportatore mondiale di succo d’arancia (71,1% nel 2021/22). Il Brasile è il primo produttore (33,6%) ed esportatore globale (23,9%) di caffè nel mondo (2021/22). Anche se il Brasile è secondo agli Stati Uniti in termini di produzione di carne bovina e totale, gran parte di questa viene trattenuta per il consumo interno degli Stati Uniti. Di conseguenza, il Brasile è il primo esportatore di carne bovina e di tutta la carne a livello internazionale. Nel 2020, il Brasile rappresentava il 17% delle esportazioni mondiali di carne bovina, davanti all’Australia (11%), poi all’India e agli Stati Uniti (entrambi al 9%). Il Brasile è anche il quarto esportatore mondiale di carne di maiale. Siamo il terzo esportatore di carne di pollo, responsabile del 12% della produzione mondiale. La prossima in linea, la Russia, il quarto esportatore più grande, produce solo il 4% dell’offerta globale. In termini reali, ciò significa che nel 2021 il Brasile ha esportato 4,4 milioni di tonnellate di carne di pollo.

Come uscirà l’agricoltura da questa situazione internazionale?

L’invasione russa dell’Ucraina ha destabilizzato l’intera catena di approvvigionamento alimentare mondiale. Sono state espresse preoccupazioni sul fatto che una carenza di cereali in Medio Oriente e Nord Africa potrebbe innescare un’estrema carenza di cibo, portando a un’altra crisi dei rifugiati. Il think tank economico Bruegel ha identificato questa regione come più a rischio di carestia, dall’interruzione delle forniture di grano ucraine e russe. Per fortuna, il Brasile ha forti legami commerciali esistenti con l’area. Già prima della guerra il 30% del raccolto di mais brasiliano veniva inviato nella regione, principalmente in Egitto e Iran.

In risposta alla crisi, il Brasile ha preso provvedimenti per aumentare la sua produzione di grano. L’Embrapa (Brazil’s Agricultural Research Corporation) prevede un aumento della semina di grano nel paese di 300.000 ettari quest’anno, un aumento dell’11% nella superficie coltivata. Questo può generare 900.000 tonnellate di grano. Detto questo, il Brasile è anche un grande consumatore di grano, quindi mentre la quantità che importa sta diminuendo, nel complesso, rimane un importatore netto. Nel prossimo decennio il Brasile è destinato a raggiungere l’autosufficienza di grano e diventare un esportatore netto.

Inoltre, il Brasile ha lanciato un piano nazionale per i fertilizzanti, volto a rendere il paese più autosufficiente nella produzione di fertilizzanti entro poche settimane dall’invasione russa. Il piano mira a ridurre i fertilizzanti importati dall’85% al ​​45% del totale nazionale. Una componente chiave dei fertilizzanti è la potassa, dove Russia e Bielorussia (entrambe ora sotto sanzioni) in precedenza rappresentavano quasi la metà della fornitura del Brasile. Tuttavia, il principale fornitore del Brasile rimane il Canada (38%). Il Brasile sta ora cercando di aumentare la produzione interna di potassio.

Un vantaggio inaspettato dell’aumento dei prezzi dei fertilizzanti è che accelererà l’adozione della fissazione biologica dell’azoto (BNF) da parte degli agricoltori brasiliani. Ciò comporta l’infusione di microrganismi nelle colture che estraggono l’azoto dall’aria e poi lo convertono in una forma che le piante possono assorbire direttamente. I piani del governo per promuovere questo metodo hanno già superato in modo spettacolare i loro obiettivi (il 193% dell’obiettivo del 2020 è stato raggiunto nel 2018). Secondo le stime, fornire azoto alla soia tramite fissazione biologica, anziché utilizzare fertilizzanti azotati, ha impedito l’emissione di 205 megatonnellate di CO2 equivalente solo nell’ultimo raccolto. Nel complesso, questa tecnica ha contribuito a ridurre la produzione agricola di CO2 equivalente di circa 27 milioni di tonnellate. Le condizioni economiche spingeranno questa soluzione a “basso contenuto di fertilizzanti” ancora più velocemente.

