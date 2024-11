Pneumatici BKT: avanguardia e progresso in quattro nuove soluzioni presentate ad Eima International

BOLOGNA – Nella cornice di EIMA 2024, BKT – la multinazionale leader nella produzione di pneumatici Off-Highway – ha presentato le sue nuove quattro soluzioni studiate e progettate per rispondere alle esigenze, sempre più complesse, dell’agricoltura moderna.

Efficienza e produttività hanno guidato l’attento processo di ricerca e sviluppo dei nuovi pneumatici BKT, nati per migliorare significativamente le operazioni agricole.

Insieme alle soluzioni di punta di BKT, nel Padiglione 36 Stand B1 la fanno da protagonisti tre nuovi pneumatici che vanno ad estendere ulteriormente la gamma AGRIMAX, a partire da AGRIMAX PROCROP, progettato per ottimizzare le prestazioni in campo, in particolare le attività di irrorazione e le operazioni nelle colture in filari, oltre ad avere una buona tenuta su asfalto nei trasferimenti su strada. Tra le principali caratteristiche di questo nuovo prodotto ci sono l’innovativa tecnologia VF, che consente alle macchine agricole di trasportare carichi più pesanti con una pressione di gonfiaggio ridotta, e un’ampia impronta a terra che riduce la compattazione del suolo assicurando una distribuzione omogenea del carico sullo pneumatico, a beneficio delle colture. L’esperienza di guida con AGRIMAX PROCROP risulta confortevole e sicura grazie al battistrada chiuso al centro e ai fianchi robusti che garantiscono elevata stabilità laterale. Il design a spalla aperta conferisce trazione di livello superiore su diverse superfici, oltre a capacità autopulenti da eventuali residui di terra.

Il secondo protagonista è AGRIMAX SPARGO SB, un innovativo pneumatico anch’esso pensato per l’irrorazione a campo aperto e per le colture in filari, ma ideale anche per l’utilizzo su trattore in frutteti e vigneti. Questo modello si distingue dal suo predecessore per la cintura in acciaio, per una maggiore profondità del battistrada e per una minor larghezza dei ramponi, che si traduce in un battistrada dal disegno più aperto e più alto per un’eccezionale maneggevolezza su strada. Uno dei principali vantaggi di AGRIMAX SPARGO SB è la sua capacità di raggiungere velocità fino a 65 km/h e di garantire maggiore efficienza operativa agli utenti finali.

Ma è l’affidabilità il vero comune denominatore degli pneumatici BKT, come spiega Mr. Dilip Vaidya, Senior President & Director Technology dell’azienda: “Velocità di trasporto e livello di innovazione dei prodotti sono due fattori cruciali per gli operatori agricoli moderni, ma con le nostre soluzioni puntiamo sempre in alto per soddisfare sfide sempre più impegnative e esigenze ancor più complesse. Ecco perché i nostri pneumatici di ultima generazione combinano anche comfort e sicurezza per l’operatore, garantendo un miglior controllo dei mezzi agricoli sia in campo sia su strada. Grazie all’utilizzo di materiali avanzati e di tecniche di sviluppo all’avanguardia siamo in grado di assicurare agli utenti finali affidabilità e durabilità nel lungo termine, anche nelle situazioni operative più sfidanti”.

È con queste caratteristiche che gli pneumatici BKT migliorano significativamente le prestazioni complessive, anche grazie al particolare disegno dei fianchi che conferisce a AGRIMAX SPARGO SB flessibilità e vibrazioni ridotte.

Per le operazioni più complesse con mietitrebbia, che supportano carichi di lavoro importanti, BKT presenta la sua terza novità per la gamma AGRIMAX: AGRIMAX PROHARVEST, una soluzione altamente professionale e all’avanguardia che combina produttività e protezione del suolo, in linea con la forte attenzione alla sostenibilità da parte dell’azienda. La resistenza è una delle sue principali caratteristiche, data dalla speciale mescola e da una carcassa rinforzata in poliestere con tre strati di cinture in acciaio. Grazie al design a spalla aperta, AGRIMAX PROHARVEST è sinonimo di trazione ottimale anche su terreni accidentati o bagnati, nonché di elevate capacità autopulenti. Alle ottime prestazioni su campo si aggiunge l’eccellente manovrabilità su strada, che rendono questo pneumatico ideale per gli impieghi misti.

L’inarrestabile spirito innovativo di BKT ha portato allo sviluppo di un quarto pneumatico, parte della gamma RIDEMAX e concepito per l’arrivo imminente della stagione invernale; infatti, presenta una mescola in gomma naturale formulata specificamente per resistere alle basse temperature e prolungarne il ciclo di vita. La multinazionale indiana ha presentato RIDEMAX FROST, che si caratterizza per l’ottima flessibilità ed elasticità anche al di sotto degli zero gradi centigradi, oltre ad una tenuta e trazione ottimali nelle operazioni di trasporto e manutenzione stradale su superfici innevate o ghiacciate. Il disegno del battistrada è stato studiato per migliorare l’aderenza e ridurre il rischio di slittamento. RIDEMAX FROST si conferma resistente anche tagli e lacerazioni, oltre a risultare confortevole e sicuro nella guida, diventando sinonimo di efficienza.

Oltre alle novità di prodotto, negli oltre 600 metri quadrati di stand l’azienda ha ospitato cinque diversi campioni sportivi. Gli ex calciatori Frank Lebouf, Gianluca Zambrotta e Davide Moscardelli, tre storici giocatori di LFP (Ligue de Football Professionnel), LaLiga e SerieBKT, hanno accolto fan e appassionati insieme all’ex rugbista Mauro Bergamasco per URC (United Rugby Championship) e all’ex giocatore di pallacanestro Matjaz Smodis per Eurolega e Eurocup. Insieme hanno regalato dei momenti unici ai visitatori, sottolineando il forte legame che unisce BKT al mondo dello sport.

“EIMA è per noi un’importante vetrina sul mondo agricolo, in un territorio che rappresenta il cuore pulsante dell’agricoltura italiana ed europea. Siamo felici di aver presentato in questa cornice quattro nuove soluzioni che rappresentano il nostro impegno concreto verso l’innovazione e la tecnologia, senza mai dimenticarci del filo conduttore che ci unisce all’industria del futuro: la sostenibilità” commenta Mr. Arvind Poddar, Chairman & Managing Director, BKT. “Negli ultimi anni abbiamo fatto dei passi avanti importanti a tutela dell’ambiente e crediamo fermamente che ogni nostra azione, lungo l’intera catena di produzione, possa generare valore e un impatto positivo per chiunque, dalla comunità all’ecosistema, nonché per all’intero comparto industriale”.

EIMA rappresenta anche la tappa finale di due importanti appuntamenti sponsorizzati e promossi da BKT, come la premiazione del Tractor of the Year 2025, che ha visto la partecipazione delle principali case costruttrici europee, e il BKTour, l’iniziativa nata per unire il mondo calcistico alle comunità locali, che quest’anno ha coinvolto quattro club emiliano-romagnoli della Serie BKT.

BKT vi aspetta fino al 10 novembre a EIMA allo stand B1 nel padiglione 36.