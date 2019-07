La viticoltura eroica sbarca in Senato. Il Cervim in Commissione Agricoltura: attesa per attuazione decreto

A grandi passi verso l’attuazione del decreto sulla viticoltura eroica. Oggi potrebbe essere stata una tappa importante grazie all’audizione che si è svolta in Commissione Agricoltura del Senato con gli interventi di Roberto Gaudio presidente Cervim, e Stefano Celi, presidente Vival (Viticoltori valdostani) e membro del CdA Cervim.

Molte le domande da parte del presidente della nona Commissione Gianpaolo Vallardi, della vicepresidente Elena Fattori, del relatore (dell’atto governativo sulla viticoltura eroica) Giorgio Maria Bergesio e di Mino Taricco, componente della stessa Commisione.

«E’ stata un’occasione molto importante – ha detto Gaudio sul profilo facebook del Cervim – per presentare l’attività del Cervim e le nostre aspettative per l’attuazione del decreto per la salvaguardia dei vigneti eroici e storici, che considera la definizione di viticoltura eroica come è stata elaborata dal Cervim».