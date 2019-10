Asta boom per Ritchie Bros. Oltre 1500 iscritti da 75 paesi diversi per i 2600 lotti in vendita

Un’altra asta di successo nella sede italiana di Ritchie Bros a Caorso (PC) il 3 e 4 ottobre 2019. Si mantiene il trend positivo che vede sempre più Paesi registrati sul posto e online all’asta: oltre 1590 iscritti da ben 75 Paesi diversi, un pubblico davvero internazionale per gli oltre 2600 lotti in vendita, suddivisi nelle due giornate d’asta.

Il parco macchine spaziava in tutti i settori, dal movimento terra ai veicoli commerciali, dal sollevamento alle macchine agricole, confermando l’asta Ritchie Bros come un appuntamento da non perdere per la compravendita di mezzi usati. Il sistema di vendita al migliore offerente senza prezzo minimo di partenza nè riserva, la possibilità di visionare i mezzi e il rapporto di fiducia costruito con i propri clienti, hanno permesso a Ritchie Bros di diventare un punto di riferimento nel mercato italiano per chi vuole vendere o comprare macchinari.

Tra gli acquirenti segnaliamo aziende dall’Australia, dal Kazakistan, dal Perù e dalla Bielorussia, mentre Italia, Polonia, Romania, Olanda e Germania restano i Paesi compratori “forti. Le transazioni sono avvenute con offerte sul posto e online in maniera uguale. Grande richiesta per tutti i veicoli commerciali, per i miniescavatori e per la vasta selezione di trattori agricoli. Tra I protagonisti dell’asta menzioniamo l’apripista cingolato CAT D10R del 2005 venduto a 109.000 Euro, un rullo Dynapac CA602D del 2010 venduto a 49.000 Euro, un trattore agricolo Deutz-Fahr Agrotron 9340 TTV del 2016 con sole 184 ore venduto a 105.000 Euro. Ricordiamo che ai prezzi menzionati occorre aggiungere le commissioni di transazione e l’IVA (per i compratori italiani). La prossima asta Ritchie Bros presso la sede Italiana di Caorso è in programma per il 3 e 4 dicembre 2019. Sul sito www.rbauction.it sarà possibile seguire la crescita del parco macchine: saranno infatti disponibili fotografie dettagliate e descrizioni tecniche dei mezzi in vendita. È possibile seguire gli aggiornamenti della sede di Caorso anche dalla pagina facebook Ritchie Bros. Italia.

Prossimo appuntamento mercoledì 30 ottobre con una grande asta online con riserva di oltre 100 veicoli industriali, commerciali e mezzi movimento terra. Questo evento è organizzato in occasione dei 90 anni di attività della società Iveco Orecchia Spa, storico concessionario piemontese, e verrà inserito nel più ampio parco macchine dell’asta mensile europea di IronPlanet. Sabato 26 ottobre dalle 8.30 alle 17.30 presso il piazzale di Iveco Orecchia in Strada delle Cascinette 424/110 a Torino verrà organizzato un Open Day per visionare il parco macchine e registrarsi all’asta. Per maggiori informazioni potete contattare senza impegno la sede di Caorso al numero 0523.818801 oppure mandare un messaggio whatsapp al numero 334 6000287.