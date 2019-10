Vertical farming. Il primo libro divulgativo in Italia dedicato all’agricoltura verticale

Può essere considerato il primo libro divulgativo in Italia dedicato al tema forse poco conosciuto dell’agricoltura verticale. Si tratta di “Vertical farming” (Licosia), curato da Bernardo Cigliano e da Massimiliano Bellavista. Sicuramente un testo pioneristico in cui si spiega come avere la possibilità di produrre tutto l’anno senza l’uso di pesticidi o erbicidi, soddisfacendo i bisogni del consumatore finale, dell’uomo in evoluzione. Il volume è dunque dedicato a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo tema e vogliono farsene un’idea consultando una panoramica completa e obiettiva, senza essere un trattato tecnico; e a coloro che vorrebbero investirvi in futuro o comunque sostenere in ogni forma progetti di Indoor Farming; a startupper e imprenditori.