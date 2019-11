Manovra, Fai Cisl: contro Plastic tax pronti a presidio. Misura contro i lavoratori

“Sulla plastic tax siamo pronti a scendere in piazza, è una misura contro i lavoratori e va modificata. Ci appelliamo a Governo e Parlamento affinché tramite il lavoro sugli emendamenti si concentri l’imposta, ad esempio, sulle plastiche che non sono idonee a subire più rigenerazioni per essere riutilizzate. Perché al momento, di fatto, si tratta di una misura che tartassa le famiglie, il lavoro e le imprese, tassando quella plastica che viene raccolta, riciclata e riutilizzata in molti settori industriali fornendo il maggior gettito ai Comuni e al sistema della raccolta”. Lo scrive sulla pagina facebook della Fai Cisl il segretario generale Onofrio Rota, in riferimento alla discussione della manovra finanziaria.

“Con la plastic tax – afferma il sindacalista – si rischia di dare un duro colpo a diversi settori, compresa l’industria alimentare, nonostante le molte realtà produttive italiane che da tempo stanno facendo innovazione e ricerca ottenendo risultati virtuosi quanto a impatto ambientale ed economia circolare. In epoca di atteggiamenti antiscientifici, è difficile far passare il messaggio che il problema non è la plastica in sé, ma l’uso che ne facciamo e il modo in cui viene smaltita. La politica non dovrebbe accodarsi all’oscurantismo, dovrebbe elaborare soluzioni ascoltando il mondo del lavoro e chi opera ogni giorno sul campo”.