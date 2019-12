Ritchie Bros, l’ultima asta del 2019 è da record con 3.540 lotti venduti e 2.040 clienti

Un’asta da record quella che si è svolta a Caorso (PC) il 12 e 13 dicembre: Ritchie Bros. chiude il suo 2019 in Italia con un’asta dal vivo di due giorni vendendo oltre 3.540 lotti a più di 2.040 clienti registrati da tutti e 5 i continenti.

Un pubblico davvero mondiale ha fatto offerte sul posto e online ed ogni lotto è stato venduto senza prezzo base al migliore offerente, come da consuetudine alle aste Ritchie Bros. Il primo giorno ha visto la vendita delle macchine movimento terra, dei mezzi stradali e per il settore del sollevamento; il secondo giorno sono stati venduti tutti i veicoli (auto, furgoni, autocarri), una selezione di moto d’epoca e le macchine agricole, oltre all’attrezzatura battuta tramite asta a tempo.

I clienti registrati provenivano da 73 Paesi, tra cui segnaliamo Bahrain, Corea, Nuova Zelanda, Zimbabwe, Cile. La maggior parte dei lotti resta sul territorio nazionale, mentre Polonia, Olanda, Spagna, Romania seguono nella classifica dei Paesi compratori.

In forte crescita la presenza di piccole aziende di utilizzatori finali, segno che sempre più persone si avvicinano a questo modo di vendita basato sulla trasparenza del “visto e piaciuto”.

Grande interesse per i i sollevatori telescopici, i miniescavatori e gli autocarri con gru; tra I protagonisti dell’asta citiamo a titolo esemplificativo

la fresa cingolata Bomag BM1300/30 del 2006 venduta a 77.000 Euro;

la stabilizzatrice Allu PP7+7 del 2007 venduta a 68.000 Euro;

l’autocarro Iveco Stralis 310 del 2015 con gru Palfinger PK23001 venduto a 82.000 Euro.

Un nuovo servizio finanziario per i compratori

Anche in Italia è ora disponibile il servizio di finanziamento tramite leasing per l’acquisto di alcuni lotti in vendita all’asta. Il servizio viene fornito da SG Equipment Finance Italy Spa, società internazionale specializzata nel ramo dei finanziamenti per la vendita di beni strumentali facente capo al gruppo Societe Generale. Per conoscere i termini e condizioni specifici, è possibile contattare la sede di Caorso al numero 0523.818801.

Ritchie Bros. non si ferma mai e annuncia già le date delle prime aste a livello mondiale nel 2020: l’appuntamento per l’Italia è fissato per giovedì 26 marzo 2020 a Caorso (PC). Sul sito www.rbauction.it sarà presto possibile seguire la crescita del parco macchine, oppure è possibile restare sempre aggiornati sugli eventi, in mezzi in vendita e le novità del mondo Ritchie Bros sulla pagina facebook Ritchie Bros. Italia.

Chiunque fosse interessato a conoscere le soluzioni del gruppo Ritchie Bros. per la vendita o l’acquisto di mezzi e macchinari può contattare senza impegno la sede di Caorso al numero 0523.818801.

I numeri dell’asta di dicembre 2019

Lotti: 3545

Clienti venditori : 241

Offerenti: 2047

Compratori: 749

Compratori online: 444

73 Paesi registrati: presenti tutti I Paesi Europei, in particolare molto interesse dai Paesi dell’Est Europa, zona Balcani e tutti i Paesi sul Mediterraneo

Segnaliamo registrati da tutti i Continenti: Bahrain, Corea, Nuova Zelanda, Zimbabwe, Cile

Italia maggior numero di acquisti, oltre il 50 %

Seguono Polonia, Olanda, Spagna, Romania