Boom in Emilia Romagna di trattrici (+21.4%). Tutte le novità del settore al MoMeVi di Faenza

Immatricolazione di trattrici: è boom in Emilia Romagna (+21.4%), regione che registra la crescita più alta a livello nazionale. Un dato sorprendente se messo in relazione a quello nazionale dove emerge una sostanziale stabilità (+0.7%), in ragione delle 18.579 macchine immatricolate (Fonte FederUnacoma). Di fatto il mercato in Italia negli ultimi sei anni si è stabilizzato su una media di 18.400 unità.

Le ultime novità del settore sono al centro del doppio appuntamento dal 20 al 22 marzo 2020 alla Fiera di Faenza con la 83esima edizione della Mostra Agricoltura Faenza (Maf) e la 44esima edizione di MoMeVi (Mostra meccanizzazione vitivinicoltura). Di scena le principali proposte di costruttori e distributori di macchinari e attrezzature, insieme a vivaismo, servizi e tecnologie per vigneto, frutteto, campi, magazzino e cantina.

In chiaroscuro il settore negli ultimi anni. Il mercato, come anticipato, lo scorso anno ha visto l’immatricolazione di 18.579 nuove trattrici, a fronte di un mercato dell’usato che ha registrato 39.800 unità. In sostanza se il mercato del nuovo è cresciuto del +0.7% quello dell’usato ha toccato quota +5.3%. A condizionare gli investimenti nel rinnovo del parco meccanico è la redditività delle imprese agricole che hanno evidenziato un calo della produzione agricola in volume (-1.3%) e del reddito (-2.6%).

Tematiche importanti, dunque, nel panorama economico italiano, che si fanno di attualità nella doppia rassegna che ospita un centinaio di operatori specializzati da tutta la Penisola. Disposta su un’area di 28mila metri quadrati, tra le varie proposte, pone i riflettori sulla meccanizzazione della vitivinicoltura in un percorso che trova nel Polo di Tebano, che collabora con Momevi, il suo centro di ricerca di eccellenza.

Ad arricchire la manifestazione un ricco programma di convegni da sempre punto di forza dell’evento con al centro importanti tematiche affrontate dai principali esperti del settore. Tra i già annunciati: Olivicoltura in regione fra innovazione e sostenibilità; Potatura meccanica, Il progetto Nove Bolle opportunità per la viticoltura romagnola; una degustazione divulgativa per conoscere difetti, e cause, del vino.

Altro evento di rilievo la Fattoria romagnola da quest’anno curata da ARVAR (Associazione Razze e Varietà Autoctone Romagnole) e L’aia in fiera, esposizione dedicata alla tradizione rurale, al piccolo giardinaggio e all’enogastronomia tipica, per uno stile di vita sano e genuino.

Mostra Agricoltura e MoMeVi sono organizzati da Fiera di Faenza e Polo di Tebano, con il patrocinio del Comune di Faenza, della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia Romagna e del CREA.

Info: 83° Mostra dell’Agricoltura e 44° MoMeVi 20-22 Marzo 2020 (ven. 9-19 sab. ore 9-22; dom. ore 9-19) Fiera di Faenza, Via Risorgimento 3, 48018 Faenza (RA) – ingresso € 6,00 – ridotto € 3,00 www.mostragricolturafaenza.com direzione@fierafaenza.it Tel. 0546.621554.