Garantire la filiera alimentare. Bellanova: serve rigore, no a banditori di piazza

“E’ necessario molto rigore: per chi governa e per chi fa opposizione. Evitiamo di fare i banditori di piazza, non promettiamo cose che non siamo in condizione di mantenere. Lo dico in primo luogo a chi ha responsabilità di governo”. Così la Ministra Teresa Bellanova, intervenendo questa mattina ai microfoni di “Radioinblu”.

“In questo Paese”, ha proseguito Bellanova, “facciamo i conti con problemi che ci portiamo appresso da anni. E per questo dobbiamo essere capaci di soppesare tutte le decisioni con una gerarchia molto precisa di priorità. Garantire risorse alla filiera alimentare, a un settore che garantisce i nostri negozi, porta il cibo nelle nostre case, è strategico ed è essenziale, prioritario. Centinaia di migliaia di imprese agricole e oltre 1 milione e 400mila lavoratori e lavoratrici del settore agroalimentare stanno mantenendo produzione e prodotti, ben sapendo che la campagna ha ritmi che vanno rispettati. Dobbiamo avere cura delle risorse che stiamo investendo per fronteggiare l’emergenza, evitando che possano scaricarsi sui nostri figli. Per questo è necessaria grande capacità selettiva. Dobbiamo intervenire su quei settori effettivamente colpiti dalla crisi, su quei settori che rischiano di vedere distrutto un anno di lavoro. Dire si a tutti significa mettere in bilico esattamente quel futuro che invece dobbiamo tutelare”.