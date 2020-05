Strage dei Georgofili. 27 anni dopo: la commemorazione in era di Covid-19

In occasione del 27° Anniversario dell’attentato del 1993, non potendo quest’anno aprire la sede per la consueta commemorazione, l’Accademia dei Georgofili pubblicherà sul sito www.georgofili.it, nella serata di martedì 26 maggio, un ricordo costituito da:

il toccante discorso di Franco Scaramuzzi al primo Consiglio accademico che si svolse a soli tre giorni dalla bomba, le foto dell’attentato e della ricostruzione della torre de’ Pulci, oltre agli acquerelli del maestro Guarnieri.

Mercoledì 27 maggio alle ore 9.30 nella chiesa di San Carlo in Via Calzaiuoli si svolgerà la Santa Messa in suffragio delle vittime.

Il Presidente dei Georgofili Massimo Vincenzini: “Pubblichiamo questo materiale sul nostro sito perché le parole e le immagini parlino ancora al cuore ed alla testa delle persone. Non c’è cosa più brutta dell’ignoranza intesa nel suo significato primo, il disinteresse e la superficialità uccidono l’uomo. La memoria ci occorre per poter guardare avanti”.

E aggiunge: “Stiamo attraversando un periodo particolarmente difficile e ancor più lo è il ricordo della strage che ci coglie, per il primo anno, senza la guida del Prof. Franco Scaramuzzi, che fu tra i primi ad accorrere e fu autore della rinascita dell’Accademia”.