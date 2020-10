Uso delle macchine agricole in sicurezza. Iniziativa digitale in Toscana il 30 ottobre

Iniziative in Toscana per l’uso in sicurezza delle macchine agricole. E’ il titolo dell’incontro digitale, in programma venerdì 30 ottobre (dalle ore 10 alle 13) organizzato da Accademia dei Georgofili, Regione Toscana, Cai, Inail.

Prima sessione

Presentazione dei risultati del Progetto pilota di certificazione dei formatori qualificati mediante corsi di formazione per formatori che operano nell’ambito della sicurezza delle macchine agricole.

ore 10 Inizio dei lavori

Modera i lavori: Pietro Piccarolo Vicepresidente Accademia dei Georgofili

Interventi:

– Attività di progetto e risultati raggiunti – Marco Vieri – Marco Rimediotti –

DAGRI / UNIFI

– Corso di formazione per formatori – Il punto di vista dei docenti: Vincenzo

Laurendi – INAIL, Daniele Bibbiani e Valter Leonardi – Liberi professionisti

– Profilo di competenza “Formatore esperto nell’uso in sicurezza delle

macchine agricole” – Il punto di vista di tre tecnici formati: Lamberto Ganozzi

(Cia Toscana), Damiano Villani (Confagricoltura Toscana) e Stefano Nelli (Ordine

dottori agronomi e dottori forestali)

ore 11 Interventi programmati:

– Gianfranco Nocentini Responsabile PO “Sostegno all’innovazione nel settore agricolo,

agroalimentare e forestale” Settore “Consulenza, formazione e innovazione” della

Regione Toscana

– Anna Maria Pollichieni Direttore regionale Toscana INAIL

– Gianluca Ravizza Consigliere CAI (Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani)

– Sandro Liberatori Direttore ENAMA (Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola)

Seconda sessione

Strategia comune di formazione sul tema della sicurezza delle macchine

agricole: iniziative in corso e possibili sviluppi futuri

Modera i lavori: Fausta Fabbri Responsabile del Settore “Consulenza, formazione e

innovazione”

ore 11.40 Interventi:

– Demofarm di Ente Terre Regionali Toscane e strutture operative della

Regione Toscana a supporto del sistema formativo regionale: il campo

scuola per la guida in sicurezza in agricoltura

Marco Locatelli Direttore Ente Terre Regionali Toscane

– Le attività formative e di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro

Giovanna Bianco Responsabile Settore “Prevenzione e sicurezza nei luoghi di

lavoro”

– Repertorio regionale delle figure professionali – Definizione di uno

standard professionale (ADA – Area di attività) per l’acquisizione di

competenze in relazione al percorso di “Formatore qualificato nella

conduzione delle macchine agricole”

Silvia Marconi Responsabile PO “Sistema regionale delle competenze” Settore

“Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema”

ore 12.10

Interventi programmati:

Organizzazioni Professionali Agricole della Toscana

ore 12.40 Conclusioni – Roberto Scalacci Direttore Agricoltura e Sviluppo Rurale

ore 13 Fine dei lavori

La partecipazione potrà avvenire solo dietro compilazione del seguente form: https://forms.gle/BhgSZSsU1TbDyo4a7 entro giovedì 29 ottobre 2020. I partecipanti riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma web