Prevenzione e sicurezza nell’uso delle macchine agricole. Convegno Georgofili il 9 febbraio a Firenze

FIRENZE – Giovedì 9 febbraio dalle ore 9.00 è in programma a Firenze, nella sede dell’Accademia dei Georgofili (Logge Uffizi Corti) il convegno dal titolo “Prevenzione e sicurezza nell’uso delle macchine agricole”.

Il Convegno mira ad evidenziare l’importanza del rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza nell’uso delle macchine agricole, con particolare riferimento al trattore; punta anche a mettere in evidenza il ruolo in questo settore della ricerca scientifica e della formazione per il corretto utilizzo delle macchine.

La maggior parte degli infortuni mortali che si verificano in ambito agricolo vede il coinvolgimento del trattore e, per quanto la casistica di questi infortuni presenti differenze, dall’analisi degli eventi appare evidente come, in molti casi, l’infortunio poteva essere evitato, o comunque avere un esito meno grave, se sul trattore fossero stati installati gli ordinari sistemi di protezione, spesso mancanti nel parco trattoristico nazionale ampiamente obsoleto.

In Italia l’agricoltura è il settore nel quale, pur tenendo conto del trend decrescente degli ultimi anni, il numero di infortuni, e in particolare di quelli con esito mortale, è ancora troppo elevato, così come elevata è l’incidenza delle malattie professionali.

PROGRAMMA:

Ore 9.00 – Inizio dei lavori

Presiede e coordina: Pietro Piccarolo, vice presidente Accademia dei Georgofili

Ore 9.15 – Relazioni

Vincenzo Laurendi, Accademia dei Georgofili: La revisione dei trattori agricoli o forestali

Danilo Monarca e Domenico Pessina, Accademia dei Georgofili: La ricerca su prevenzione e sicurezza

Marco Vieri e Fausta Fabbri, Accademia dei Georgofili: La formazione sull’uso delle macchine agricole

Ore 11.15 – Tavola rotonda

Mario Fargnoli, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ahmad Abdul Ghani, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nicoletta Cornaggia, Coordinatrice Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro

Ore 12.30 – Ricordo di Alberto Cappelli

Marco Vieri, Accademia dei Georgofili

Alessandro Fattorini, Tecnico della prevenzione Azienda USL Toscana Sud Est

Alberto Cappelli: pioniere della prevenzione e sicurezza nell’uso delle macchine agricole

Iscrizione al link: https://forms.gle/o2Vi1xLsdWBbkWSN8

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it