Turismo del vino in Italia: storia, normative e buone pratiche

L’Italia ha un giacimento vitivinicolo unico al mondo e una varietà ampelografica di indiscusso valore paesaggistico, naturalistico e anche economico-produttivo. Accanto alla produzione enologica, sempre più improntata alla qualità, si è fatta strada negli anni una forma di turismo che oggi rappresenta un asset strategico per lo sviluppo della vitivinicoltura italiana. La recente approvazione del decreto del 12 marzo 2019 che disciplina il settore permetterà di esprimere al meglio le potenzialità espressive delle risorse vitivinicole italiane.

Nella prima parte del volume, scritto da Donatella Cinelli Colombini e Dario Stefàno, si affronta l’inquadramento normativo e concettuale dell’enoturismo descrivendone la storia e seguendo l’iter che ha portato alla normativa nazionale oggi in vigore e che dovrebbe portare il settore a sviluppare al meglio le sue eccellenze territoriali. Nella seconda parte gli imprenditori troveranno tutti i consigli per collocare la loro cantina tra le wine destination più frequentate e per organizzare l’attività secondo i criteri più efficaci. La preparazione del personale, l’organizzazione della struttura e, in genere, un quadro preciso di riferimento professionale sono imprescindibili per sfruttare al meglio le opportunità del settore come del resto le indicazioni gestionali adeguate agli sviluppi del mercato. Nel testo si affrontano brevemente anche le nuove esigenze determinate dall’emergenza Covid.

Indice: Il turismo nel mondo e in Italia – La vigna, il vino e il mercato del vino italiano – La legislazione italiana sul turismo del vino – Il “turismo”: storia di un fenomeno ancora giovane – I territori del turismo del vino in Italia – “Cantine aperte” e il Movimento

Turismo del vino – Le “Strade del vino” – I turisti del vino – Quali cantine possono diventare una wine destination – Accoglienza turistica in cantina e offerte accessorie – Comunicazione e marketing per la cantina turistica – Il vino non basta: l’enoturista vuole di più.

Formato: 17×24 | Pagine: 198 | Prezzo: € 18.50 | Clicca qui per l’acquisto