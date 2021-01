Bellanova esperienza conclusa. ‘Governo al capolinea’ ha detto la ministra delle politiche agricole

Potrebbe essere davvero giunto al capolinea il governo Conte due. E con esso, l’esperienza della ministra Teresa Bellanova in Via XX Settembre.

Almeno secondo le parole della stessa ministra delle Politiche agricole, Bellanova, capo delegazione di Italia Viva nel governo, oggi a “Ore 14” su Rai2.

“Per me il tempo è finito, ora servono risposte. Sono mesi che chiediamo un accordo programmatico di governo, perché non si può andare avanti con un Dpcm e un dl alla settimana, non si può portare avanti così un paese grande come l’Italia. Noi critichiamo e facciamo proposte, il punto è se poi quelle proposte vengono accolte”.

Parole chiare quelle della Bellanova: “non si può solo distribuire bonus e ricorrere alla cassa integrazione. Questo tappa buchi non basta, c’è bisogno di programmare per dare prospettive. Questa esperienza di governo è al capolinea, abbiamo fatto un Cdm dalle 21 all’1 di notte per decidere se aprire la scuola il 7 o l’11. Lo capiscono anche i bambini che si è conclusa un’esperienza”.