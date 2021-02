Verso il governo Draghi. Nel totoministri ritorna anche il nome della Bellanova all’Agricoltura

ROMA – In attesa di conoscere se il professor Mario Draghi scioglierà la riserva, riuscirà a formare un governo e sarà il prossimo presidente del consiglio, inizia ad impazzare il totoministri.

E’ ancora presto per fare dei nomi, perché come detto, il governo Draghi ancora non c’è e siamo solo al primo giro di consultazioni (dei due previsti), ma da quello che sta emergendo, dovrebbe essere un governo misto tecnico (nei dicasteri dove si gestiranno le risorse, MEF) e forse politico.

Un mix di competenze di alto livello come aveva chiesto nei giorni scorsi dal capo dello Stato Mattarella.

Nelle ultime ore – per quello che valgono le voci e pronostici di questi tempi – non si esclude che il ministro in quota ai renziani nel prossimo governo, potrebbe essere il ritorno in Via XX Settembre di Teresa Bellanova, che il Mipaaf lo aveva guidato fino alle dimissioni dello scorso 13 gennaio.

Sarebbe una continuità con il recente passato ed un riconoscimento da parte di Draghi di un lavoro della Bellanova da considerarsi positivo.

L’auspicio è, qualunque sarà il prossimo ministro, che Draghi ponga seria attenzione al settore primario, visto anche che molte risorse da spendere dei 209 miliardi di euro – del Recovery Fund e Next Generation UE -, dovranno essere destinate a misure agro-ambientali.

