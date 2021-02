Governo Draghi. Ha giurato il neo ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli

ROMA – Il neo ministro alle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli ha giurato davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al premier Mario Draghi.

Diventa ufficialmente il 41esimo ministro dell’agricoltura della Repubblica Italiana (leggi la storia dei ministri dell’agricoltura).

Recitata la rituale formula

“Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”, hanno così giurato i 23 ministri (guarda la lista completa Governo Draghi, 23 ministri, 15 politici e 8 tecnici).

Stefano Patuanelli

Triestino, 46 anni, è un ingegnere edile, è stato il ministro dello Sviluppo economico nell’ultimo governo Conte bis. Suo il decreto firmato nello scorso agosto del Superbonus 110% come misura di rilancio e sviluppo sostenibile, con cui aveva l’obiettivo di far ripartire i cantieri.

A fine 2020 Patuanelli aveva evidenziato come alla metà di dicembre le detrazioni prenotate per lavori effettuati e validi per il supersconto avessero raggiunto i100 milioni di euro.

Ora lo aspetta l’agricoltura, settore completamente differente e lontano dalla sua formazione, dove non c’è da cementificare – tutt’altro – ma da programmare in tempi rapidi, uno sviluppo sostenibile, la prossima Pac, da reperire e spendere bene le risorse del Recovery Fund e Nex Generation Ue, da tutelare e promuovere il Made in Italy.

