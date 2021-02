Etichetta accessibile, a che punto siamo? Braille: focus del CREA il 19 febbraio

Garantire anche a chi è affetto da disabilità visiva libero accesso e facile fruizione delle informazioni contenute in etichetta per scegliere consapevolmente e in autonomia cosa mangiare.

Il CREA celebra la Giornata Nazionale del Braille con il webinar STORYTELLING E BRAILLE: ETICHETTE ALIMENTARI PER TUTTI.

Garantire anche a chi è affetto da disabilità visiva libero accesso e facile fruizione delle informazioni contenute in etichetta, per scegliere consapevolmente e in autonomia cosa mangiare. Il CREA celebra la la Giornata Nazionale del Braille con il webinar STORYTELLING E BRAILLE: ETICHETTE ALIMENTARI PER TUTTI.

Iniziativa di inclusione sociale, importante anche dal punto vista scientifico e di supporto tecnico al processo legislativo in atto in Europa per garantite e tutelate pari opportunità per tutti.

I lavori saranno aperti da Carlo Gaudio, Presidente CREA e interverranno Filippo Gallinella, Presidente della Commissione Agricoltura Camera dei Deputati e Laura Ferrara, Europarlamentare. Chiuderà i lavori Stefano Vaccari, Direttore Generale del CREA.

L’incontro si svolgerà il prossimo 19 febbraio a partire dalle ore 10 e sarà possibile seguire la diretta al seguente link

SCARICA LA Locandina_CREA