Gelato day. Centinaio (Mipaaf): Nostra eccellenza, presto torneremo a gustarlo insieme

ROMA – “Il gelato artigianale è una delle grandi eccellenze del nostro Made in Italy. Una eccellenza che ci viene riconosciuta in tutto il mondo, ma che purtroppo come tanti altri settori è stata penalizzata dalla pandemia”.

Lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio in occasione del Gelato day, unica giornata che il Parlamento europeo abbia mai dedicato a un alimento.

GELATO DAY

Il 24 marzo in tutti i paesi europei si celebrano eventi e incontri per promuovere e diffondere la cultura del gelato artigianale, iniziative che quest’anno saranno “virtuali” a causa delle restrizioni necessarie per frenare la corsa del virus.

“Restrizioni che hanno contratto i consumi, solo in parte compensati dal forte aumento delle consegne a domicilio. Per non parlare dell’assenza di milioni di turisti che sono fan entusiasti dei nostri coni e coppette, con ricadute sull’intera filiera e un’inevitabile ripercussione sulle imprese fornitrici. Speriamo che anche il gelato artigianale possa tornare presto a essere un momento di convivialità che tanto ci manca e unire lo stare insieme alla crescita economica. Abbiamo un patrimonio di veri e propri Maestri della gelateria, un altro simbolo del nostro know how, come il caffè. Fa parte dell’essere italiani. Lo sappiamo bene quando viaggiamo: una tazzina di caffè o un gelato ci fanno venire subito nostalgia di casa”.