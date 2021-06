Biossido di titanio: non è più considerato sicuro come additivo per mangimi

PARMA – Il biossido di titanio non può più essere considerato sicuro se utilizzato come additivo nell’alimentazione animale, ha concluso l’EFSA.

La valutazione del gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli additivi e i prodotti o le sostanze utilizzati nell’alimentazione animale (FEEDAP) segue la conclusione raggiunta dal gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli additivi e gli aromi alimentari (FAF) secondo cui lo stesso composto non può più essere considerato sicuro se utilizzato come additivo alimentare.

Il gruppo di esperti feedap non ha potuto escludere preoccupazioni relative alla genotossicità , che è la capacità di una sostanza di danneggiare il DNA, il materiale genetico delle cellule.

Dopo l’ingestione orale, l’assorbimento delle particelle di biossido di titanio è basso, ma possono accumularsi nel corpo. Ciò, insieme alla mancanza di dati, ha fatto sì che il panel non potesse concludere sulla sicurezza del TiO2 per gli animali, i consumatori e l’ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza dell’utente, il biossido di titanio è considerato potenzialmente cancerogeno per inalazione.

Il biossido di titanio è attualmente autorizzato per l’uso come colorante.