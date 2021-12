Enpaia, nel 2020 il patrimonio è cresciuto oltre i 2,2 miliardi di euro

ROMA – Il patrimonio dell’Enpaia (Ente di previdenza degli addetti e impiegati in agricoltura), “a valori di mercato, si è assestato a 2.268.381.698 euro e la redditività è stata pari a +2,8%, in crescita rispetto al 2019, quando era stata pari a 2,1%”.

E’ quanto illustrato con la Relazione annuale 2021 della Cassa che vede come quello che sta per chiudersi sia stato “un anno significativo”, perché, “aumentano gli iscritti (39.244, +0,2% rispetto al 2020)”. Nel 2020 l’Ente “ha erogato prestazioni ai professionisti iscritti per 146.684.027 euro, in aumento del 4% rispetto al 2019” e l’esercizio “si è chiuso con un avanzo economico di oltre 17 milioni di euro (+18% rispetto al 2019), dovuto in prevalenza alla migliore performance della gestione finanziaria, che ha registrato un +3,7%, in progresso di un punto percentuale rispetto al 2019″.

“Nonostante le difficoltà sanitarie, sociali ed economiche dovute alla pandemia, l’Enpaia è riuscita a perseguire la sua missione istituzionale”, ha spiegato il presidente Giorgio Piazza. Per quanto riguarda la gestione finanziaria, sono stati prodotti risultati rimarchevoli, dice, poiché “il rendimento della gestione mobiliare è stato pari a +3,7%, migliore rispetto al 2019, quando la redditività si fermò a +2,7%”, si chiude la nota.

