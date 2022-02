Legge sul biologico (e biodinamico), discussione alla Camera rinviata a domani 9 febbraio

ROMA – E’ stata rinviata a domani, mercoledì 9 febbraio, la discussione e voto sulla legge agricoltura biologica – prevista per questo pomeriggio alla Camera – che prevede anche l’equiparazione del metodo biodinamico a quello biologico.

Una legge molto attesa “Disposizioni in materia di tutela, sviluppo, competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico (Testo unificato)” che ha provocato forti discussioni da parte del mondo scientifico e del mondo agricolo, per le pratiche biodinamiche che non hanno ad oggi un valore scientifico di alcun tipo.

Al Senato il DDL 988 era stato approvato nello scorso maggio: La vescica di cervo maschio batte la scienza 195 a 1. Ma l’intervento al Senato di Elena Cattaneo resterà nella storia.

Nelle scorse settimane anche il commento del presidente Mattarella: Agricoltura biodinamica, Nobel Parisi: ‘E’ pratica stregonesca’. Mattarella su approvazione Legge: ‘Ipotesi lontana’

Elena Cattaneo: la scienza da sempre al servizio dell’agricoltura, ma cosa c’entra la biodinamica?

