Vino, la permeabilità dei tappi. Webinar di Nomacorc venerdì 25 febbraio (ore 14)

SCHIO (VI) – Dall’aroma, allo sviluppo dei sapori, ai difetti del vino e la coerenza del vino di una bottiglia all’altra, l’ossigeno svolge un ruolo critico nella vinificazione prima e post-imbottigliamento. È per questo che la gestione dell’ossigeno attraverso la selezione del tappo è un passaggio fondamentale nella gestione della shelf-life del vino.

A sottolinearlo è Vinventions, che ha sviluppato i tappi Nomacorc, scientificamente progettati e riconosciuti come i più efficienti sul mercato per la gestione dell’ingresso di ossigeno.

Per chi “vuole beneficiare di oltre 15 anni di esperienza sulla permeabilità dei tappi e scoprire come gestire al meglio l’evoluzione dei vini in bottiglia, l’invito – sottolinea Vinventions – è quello di partecipare al nostro prossimo webinar dedicato alla gestione dell’ossigeno attraverso la selezione delle chiusure, il venerdì 25 febbraio 2022 (alle ore 14). I nostri esperti risponderanno alle seguenti domande:

Qual è la permeabilità di un tappo?

In che modo l’apporto di ossigeno influenza l’evoluzione dei vini?

Quali soluzioni scegliere per i vini più sensibili?

Registrati gratuitamente a questo link:

https://register.gotowebinar.com/register/1732340363738622222?source=itltvl

Una volta registrato, riceverai un’e-mail con tutte le istruzioni per partecipare a questo webinar.

Unisciti a noi, non vediamo l’ora di condividere la nostra esperienza con te e rispondere a tutte le tue domande!

Vinventions, il 2° produttore mondiale di soluzioni di chiusura del settore vitivinicolo, è leader nella gestionedell’ossigeno attraverso i tappi. Più di 15 anni di ricerca enologica hanno consentito a Vinventions e ai suoi marchi Nomacorc e Wine Quality Solutions di acquisire competenze uniche sull’impatto che una chiusura può avere sull’evoluzione del vino in bottiglia e più globalmente sulla gestione dell’ossigeno prima, durante e dopo l’imbottigliamento.

