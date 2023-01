Via alla stagione della potatura: le nuove attrezzature di Pellenc

Colle di Val D’Elsa (SI) – Con il nuovo anno arriva anche l’inizio della stagione di potatura, e in questa campagna gli agricoltori avranno dalla loro parte tutti i vantaggi delle nuove attrezzature Pellenc appena lanciate sul mercato.

Precursore assoluto, leader tecnologico e punto di riferimento del mercato delle attrezzature a batteria, Pellenc ha messo in campo tutto il proprio know-how acquisito negli anni di lavoro a stretto contatto con i professionisti, in modo da progettare a realizzare nuove forbici in grado di rispondere alle esigenze più specifiche degli agricoltori; il risultato di questo lavoro sono le nuove C35 & C45, settima generazione di forbici professionali a batteria, in grado di offrire il massimo in quanto a prestazioni, ergonomia e sicurezza durante il lavoro.

Nuova impugnatura ergonomica, testa di taglio totalmente ridisegnata, motore brushless ancora più performante ed in grado di raggiungere una potenza di 23mila giri, oltre ad un nuovo sistema di ingrassaggio; le nuove forbici professionali Pellenc C35 & C45 danno una sensazione di robustezza e potenza fin da subito.

Pellenc, inoltre, ha lavorato in modo da ottimizzare i costi di gestione e assicurare una lunga vita utile delle nuove forbici; gli intervalli di manutenzione ordinaria infatti, sono stati portati ad ogni 400 ore di lavoro, rispetto alle 200 dei precedenti modelli.

Per assicurare il massimo della tranquillità agli utilizzatori, le nuove C35 E C45 beneficiano inoltre di ben 3 anni di garanzia.

Il vero e proprio fiore all’occhiello delle nuove C35 & C45 riguarda però un altro un aspetto fondamentale, quello della sicurezza per gli operatori durante le operazioni di potatura.

Entrambe le forbici infatti, sono dotate dell’innovativo sistema ACTIV’ SECURITY brevettato da Pellenc, ed in grado di bloccare l’avanzamento della lama nel caso di contatto tra mano dell’operatore e una parte metallica della forbice, basandosi sulla naturale impedenza del corpo umano.

Pellenc inoltre, al fine di rendere ancora più sensibile Activ’ Security, ha sviluppato anche un apposito guanto ad alta conducibilità e dotato di filamenti in argento, così da aumentare la precisione di intervento del sistema.

Info su PELLENC

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it