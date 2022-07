Cina, idratare la terra desolata per ottenere terra fertile. Il progetto di sviluppo del distretto di irrigazione di Songyuan

ROMA – Come fa sapere in una nota stampa il governo cinese, sono stati irrigati 250.000 mu di risaie, di cui 16.000 mu sono stati irrigati di recente. Sviluppati e risolti un totale di 113.500 mu di seminativi di nuova espansione, pari al 14,09% della terra arabile di nuova costruzione pianificata.

Dopo il completamento del progetto, la produzione annuale di grano aumenterà di circa 3 miliardi di “catty” (circa: un’unità cinese standard pari a 1.1023 libbre -500 grammi). Il reddito pro capite annuo degli agricoltori nell’area del progetto aumenterà di oltre 3.000 yuan e i benefici sociali ed economici saranno di 1,5 miliardi di yuan.

Essendo uno dei 172 grandi progetti di tutela dell’acqua individuati dal Consiglio di Stato e un progetto chiave per lo sviluppo di capacità di decine di miliardi di chilogrammi di cereali commerciali nella provincia di Jilin, il corpo principale del progetto del distretto irriguo di Songyuan è stato sostanzialmente completato. sono state messe in funzione quattro stazioni di pompaggio di Chagan Tumo e Youzi.

Da settembre 2015 è iniziata la costruzione del progetto della spina dorsale del distretto irriguo di Songyuan. Dopo 7 anni di duro lavoro e sforzi pionieristici, l’ex terreno salino-alcalino è diventato l’attuale Miliangchuan. La gente del distretto di irrigazione di Songyuan sta sudando addosso questo progetto per bruciare la loro passione. In questo giorno ed età, la speranza è radicata in questa terra.

L’area di irrigazione di progetto dell’area di irrigazione di Songyuan è di 2,85 milioni di mu, di cui 1.4861 milioni di mu di risaie, 1.0634 milioni di mu di campi asciutti e 300.500 mu di prati naturali. Negli ultimi 7 anni, il distretto di irrigazione di Songyuan è cresciuto da zero a grande, superando varie difficoltà, e ora ha completato un investimento per il progresso dell’immagine di 5,449 miliardi di yuan, pari al 102,08% dell’investimento totale stimato. Secondo la decisione e il dispiegamento del Comitato Centrale del Partito e del Consiglio di Stato sulla promozione dell’utilizzo completo della terra salina-alcalina e di altre risorse di riserva di terra coltivata, la città di Songyuan prevede anche di effettuare il consolidamento del territorio e il miglioramento della terra salino-alcalina nel Songyuan Area di irrigazione quest’anno, aggiungendo 66.200 mu di risaie in due anni.

Il distretto di irrigazione di Songyuan è un progetto di sostentamento su larga scala ristabilito dallo stato sulla base del progetto di controllo dell’acqua di Hadashan per garantire la sicurezza alimentare, migliorare l’ambiente ecologico e garantire l’approvvigionamento idrico urbano e rurale. La parte occidentale di Jilin è sempre stata ricca di risorse territoriali, ma a causa della mancanza di progetti di conservazione dell’acqua e di strutture per la conservazione dell’acqua, la terra non può produrre i dovuti benefici economici. Il Songyuan Irrigation District Project preleva l’acqua dal canale principale dell’Hadashan Water Conservancy Project e dai suoi serbatoi di stoccaggio, Huaaobao, Daozibu e Youzibu, attraverso la costruzione di una stazione di pompaggio, quindi utilizza i nuovi canali di irrigazione e drenaggio e gli edifici correlati per trasportare l’acqua Nella contea di Qianguo, nella contea di Qian’an e nella città di Da’an, per raggiungere gli obiettivi di irrigazione agricola, aumento della produzione di grano e reddito degli agricoltori.

Nella fase iniziale della costruzione del progetto, l’area di irrigazione di Songyuan ha “sentito le pietre” e ha lavorato duramente per andare avanti, testare, approvare, costruire e sviluppare. Nel 2011 è stata istituita una stazione di prova nell’area di irrigazione di Songyuan. Dopo tre anni di esperimenti, si è concluso che la terra salina-alcalina non poteva essere cambiata in terra asciutta nella fase iniziale. Poiché l’input del reimpianto dei campi di montagna è di gran lunga maggiore dell’output e la qualità del suolo dei terreni salino-alcali è sostanzialmente invariata, solo passando alle risaie e modificando la struttura del suolo attraverso lo scarico dell’acqua e gli elementi di neutralizzazione chimica interna può la qualità del suolo essere migliorato. Durante il processo di costruzione nella contea di Qian’an e nella città di Da’an, il personale ha scoperto che il suolo locale era soggetto a diluizione se esposto all’acqua e che spesso si verificavano frane durante la costruzione di canali di scolo. Per non ritardare l’avanzamento del progetto, il distretto di irrigazione di Songyuan ha immediatamente organizzato il personale per condurre esperimenti.Dopo molti esperimenti, si è scoperto che aggiungendo additivi al terreno locale, il terreno poteva essere trasformato in normale loess, che era conveniente per l’uso nel processo di costruzione.

L’operazione di prova inizierà nel 2021, con una superficie di irrigazione di 1.000 mu.. Quest’anno le quattro stazioni di pompaggio entreranno ufficialmente in funzione e potranno irrigare una superficie di 30.000 mu. “Se viene sviluppato un mu di terra, irrigheremo un mu di terra; se viene sviluppato un ettaro di terra, irrigheremo un ettaro di terra.” Alla stazione di pompaggio di Chagan Tumo, il personale aprirà il cancello ogni 50 minuti Scolare l’acqua una volta e aprire il cancello per 30 minuti ogni volta. “Nell’orario di maggior affluenza, abbiamo iniziato alle 3:00 e rilasciato acqua ogni 50 minuti per 30 minuti fino alle 22:00 circa. È durato circa una settimana e alla fine abbiamo completato l’attività di approvvigionamento idrico in tempo.” Chagan Tumo Pumping Station disse il responsabile.

Quest’anno è stata ufficialmente messa in funzione la stazione di pompaggio di Chagantumo. A causa della piccola area di terreno irrigato, si è deciso che la stazione di pompaggio potesse funzionare solo in modo intermittente per garantire che le unità idriche utilizzino l’acqua in tempo e garantire il regolare andamento della produzione agricola.

10 anni fa le precipitazioni nell’area di Gan’an erano di circa 400 mm e l’anno scorso ha raggiunto i 550 mm. Non solo le precipitazioni sono aumentate in modo significativo, ma anche l’umidità dell’aria e il ripristino ecologico dell’intera regione sono stati notevolmente migliorati. Dopo che il progetto del distretto di irrigazione di Songyuan è stato completato, può trasformare una vasta area di terreno desolato salino-alcalino, campi a medio e basso rendimento e praterie degradate nel Jilin occidentale. Tra questi, la superficie coltivata appena aggiunta era di 805.500 mu e l’area di irrigazione migliorata era di 2.044.500 mu. 1,04 miliardi di metri cubi d’acqua dal fiume Songhua vengono deviati ogni anno e i tre bacini di stoccaggio, Huaaobao, Daozibu e Youzibuo si sono formati dopo l’iniezione d’acqua, fiumi artificiali formati da canali di irrigazione e drenaggio e zone umide artificiali formate da nuove aree di irrigazione, effettivamente migliorare il regionale L’umidità dell’aria all’interno, riparare e migliorare l’ambiente ecologico locale. La produzione annua di grano può essere aumentata di 3 miliardi di chilogrammi e i benefici sociali ed economici possono essere realizzati di 2 miliardi di yuan; il valore della transazione dell’indice dei terreni coltivati ​​appena aggiunto può raggiungere oltre 60 miliardi di yuan, il che promuove efficacemente l’aumento delle entrate fiscali locali.

Il distretto di irrigazione di Songyuan completerà le attività chiave di costruzione del progetto con alta qualità e quantità, farà ogni sforzo per irrigare nuove risaie a Taohaotai, Chagantumo, Rongxing, Youzi, ecc. e coopererà attivamente con la contea di Qianguo, la contea di Qian’an e Da’ una città Secondo i parametri di progettazione dei principali canali di progetto e degli edifici nella giurisdizione, sulla base di un buon lavoro nella pianificazione e progettazione complessiva, promuovere vigorosamente la costruzione di progetti sul campo. Svolgere attivamente un buon lavoro nel progetto nazionale di sviluppo della terra arabile salino-alcalino e fare ogni sforzo per garantire il completamento con successo dell’attività di trasformazione e sviluppo della terra arabile da 66.200 mu nel distretto di irrigazione di Songyuan.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it