Il Canada lancia nove nuovi laboratori viventi. Soluzioni collaborative in azienda per combattere il cambiamento climatico in agricoltura

ROMA – Il ministro dell’agricoltura e dell’agroalimentare del Canada, l’onorevole Marie-Claude Bibeau, ha annunciato la creazione di nove nuovi laboratori viventi in tutto il Paese. Mentre gli agricoltori e i canadesi affrontano il peso maggiore dell’impatto del cambiamento climatico, questi nuovi laboratori viventi aiuteranno a ridurre le emissioni di gas serra e rafforzare la resilienza climatica dei sistemi alimentari della nostra nazione.

Con un investimento di 54 milioni di dollari nell’ambito del programma Agricultural Climate Solutions (ACS) – Living Labs, questa prima ondata di nuovi progetti di collaborazione metterà radici nella Columbia Britannica, Alberta, Saskatchewan, New Brunswick, Nuova Scozia, Terranova e Labrador. Segna anche il primo laboratorio vivente a guida indigena del Mistawasis Nêhiyawak e della Muskeg Lake Cree Nation nel Saskatchewan.

Ogni laboratorio vivente si concentrerà sull’identificazione di tecnologie innovative e pratiche di gestione in azienda che possono essere adottate dagli agricoltori a livello nazionale per affrontare il cambiamento climatico. Le soluzioni sviluppate aiuteranno anche a proteggere la biodiversità nelle aziende agricole, a migliorare la qualità dell’acqua e del suolo e, attraverso una gestione efficiente delle risorse, a rafforzare i profitti degli agricoltori.

Basandosi sul successo della precedente iniziativa Living Laboratories introdotta nel 2018, questa nuova generazione di laboratori viventi utilizza lo stesso approccio collaborativo all’innovazione agricola. Riuniscono agricoltori, scienziati e altre parti interessate per co-sviluppare, testare e monitorare nuove pratiche e tecnologie in un contesto di vita reale, abbattendo le barriere tra la ricerca e la pratica nell’azienda agricola. Laddove la precedente iniziativa ha affrontato un’ampia gamma di problemi ambientali, il nuovo programma ACS-Living Labs si concentra sulla riduzione dei gas serra e sul sequestro del carbonio.

L’obiettivo è avere almeno un laboratorio vivente in ogni provincia e nei prossimi mesi verranno annunciati i dettagli sulla prossima serie di progetti.

Il modo in cui utilizziamo e gestiamo i milioni di acri di terreni agricoli in tutto il Canada giocherà un ruolo chiave nell’affrontare il cambiamento climatico e nel nutrire il mondo. Incoraggiando e sostenendo la collaborazione all’interno del settore, il governo del Canada si impegna a far crescere i sistemi alimentari della nazione in modo verde e sostenibile, stimolando la nostra ripresa economica e migliorando il nostro contributo significativo all’approvvigionamento alimentare mondiale.

