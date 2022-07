Agricoltura USA. 14 milioni di dollari per formazione, settore lavorazione carne e pollame

ROMA – Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha annunciato un ulteriore investimento di oltre 14 milioni di dollari per sostenere la formazione della forza lavoro agricola nelle comunità storicamente svantaggiate che aumenterà la resilienza del settore della lavorazione della carne e del pollame degli Stati Uniti.

Questo investimento fa parte degli sforzi in corso dell’amministrazione Biden-Harris attraverso l’American Rescue Plan per rafforzare la catena di approvvigionamento alimentare della nazione promuovendo mercati agricoli equi e competitivi.

Il finanziamento è disponibile tramite il processo di richiesta di candidatura dell’USDA National Institute of Food and Agriculture (NIFA) alle università idonee. I candidati ammissibili includono centri di eccellenza qualificati presso 1890 università con sovvenzione fondiaria, college tribali con sovvenzione fondiaria 1994, istituzioni ispaniche, istituzioni native dell’Alaska e native hawaiane e partecipanti al programma di borse di studio per residenti per istituti di istruzione superiore nelle aree insulari.

“Questi investimenti forniscono un supporto fondamentale ai nostri partner di istruzione superiore per aumentare la prosperità rurale e la sostenibilità economica dei sistemi alimentari nelle comunità agricole svantaggiate”, ha affermato la dott.ssa Chavonda Jacobs-Young, sottosegretario per la ricerca, l’istruzione e l’economia e capo scienziato dell’USDA.

“L’insicurezza alimentare e le interruzioni del sistema alimentare hanno colpito più duramente le comunità svantaggiate durante la pandemia in corso. Investendo nell’istruzione e nello sviluppo della forza lavoro in queste istituzioni, stiamo formando la forza lavoro del futuro per sviluppare soluzioni durature a questi e altri problemi agricoli critici che la nostra nazione deve affrontare”.

Le istituzioni al servizio delle minoranze, le istituzioni al servizio degli ispanici e i college tribali con sovvenzioni fondiarie hanno dato un contributo inestimabile al progresso della ricerca scientifica e allo sviluppo di futuri leader agricoli e responsabili del cambiamento. Collettivamente, gli investimenti del programma in queste istituzioni creeranno una pipeline di lavoratori ben formati e sosterranno la gestione di impianti di lavorazione di carne o pollame su piccola scala.

Le sovvenzioni degli istituti ispanici sono competitive tra gli istituti di istruzione superiore qualificati. Informazioni complete su questa opportunità di finanziamento possono essere trovate sul sito web NIFA . La scadenza per presentare le domande è alle 17:00 ora orientale di lunedì 29 agosto 2022.

L’USDA tocca la vita di tutti gli americani ogni giorno in tanti modi positivi. Nell’amministrazione Biden-Harris, l’USDA sta trasformando il sistema alimentare americano concentrandosi maggiormente su una produzione alimentare locale e regionale più resiliente, garantendo l’accesso a cibo sano e nutriente in tutte le comunità, costruendo nuovi mercati e flussi di reddito per agricoltori e produttori che sfruttano il clima pratiche alimentari e forestali intelligenti, facendo investimenti storici in infrastrutture e capacità di energia pulita nell’America rurale e impegnandosi per l’equità in tutto il Dipartimento rimuovendo le barriere sistemiche e costruendo una forza lavoro più rappresentativa dell’America. Per saperne di più, visitare www.usda.gov .

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it