Governo USA sostiene gli agricoltori. Meno oneri alle aziende e doppio raccolto annuale

ROMA – L‘amministrazione Biden ha annunciato ulteriori misure che sta adottando per sostenere gli agricoltori statunitensi nel loro lavoro per stabilizzare i prezzi alimentari e nutrire gli americani e il mondo in mezzo a sfide continue come la pandemia di COVID-19, le interruzioni della catena di approvvigionamento e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti sta riducendo il rischio economico di allevare due raccolti sulla stessa terra in un anno, rendendo più facile per gli agricoltori statunitensi coltivare cibo in America, aumentare l’approvvigionamento alimentare e ridurre i costi alimentari per le famiglie americane. Questa azione fa parte di una più ampia serie di impegni presi all’inizio di quest’anno dal presidente Biden e dal segretario Vilsack per aumentare la produzione alimentare interna in mezzo a potenziali carenze alimentari globali legate all’invasione dell’Ucraina.

Per ridurre il rischio di allevare due raccolti sulla stessa terra in un anno, una pratica nota come double cropping, la Risk Management Agency (RMA) dell’USDA sta ampliando le opportunità di assicurazione del doppio raccolto in oltre 1.500 contee in cui il doppio raccolto è praticabile.

“A maggio, mi sono unito al presidente Biden presso la fattoria O’Connor a Kankakee, Illinois , per annunciare una serie di azioni per aiutare gli agricoltori a fare quello che fanno: coltivare cibo per le famiglie americane e il resto del mondo. Oggi, l’USDA sta rispettando uno di questi impegni e semplificando la semina di raccolti doppi e condividendo parte del rischio finanziario rendendo l’assicurazione del raccolto più disponibile in oltre 1.500 contee”, ha affermato il segretario Vilsack. “Viviamo in un momento difficile, ma ripongo la mia fiducia nell’agricoltore americano e nell’agricoltura statunitense per aiutare a mantenere il cibo di cui abbiamo bisogno a prezzi accessibili e disponibili. L’amministrazione Biden e l’USDA continueranno a trovare modi per alleggerire gli oneri per gli agricoltori americani e ridurre i costi per le famiglie americane, come l’ampliamento delle opzioni di doppio raccolto attraverso l’assicurazione del raccolto”.

I miglioramenti includono:

Per i semi di soia, la copertura del doppio raccolto sarà ampliata o semplificata in almeno 681 contee, comprese tutte quelle inizialmente oggetto di revisione. Mentre alcune contee aggiuntive sono state aggiunte permanentemente per essere contee a doppio raccolto, la maggior parte dell’espansione ha rimosso gli ostacoli come la richiesta di registrazioni di produzione e ha semplificato il processo per ottenere una copertura personalizzata attraverso un accordo scritto.

Per il sorgo da granella, la copertura del doppio raccolto sarà ampliata o semplificata in almeno 870 contee inizialmente oggetto di revisione. Simile alla soia, la maggior parte di queste modifiche includeva la razionalizzazione degli oneri amministrativi e dei requisiti per ottenere accordi scritti. Gli accordi scritti forniscono al produttore la massima flessibilità consentendogli di ottenere la copertura assicurativa delle colture, ma non richiedendo la copertura sia delle colture primaverili che invernali come nelle contee permanenti a doppia coltivazione.

RMA lavorerà anche con il settore assicurativo delle colture e le organizzazioni agricole per evidenziare la disponibilità e i miglioramenti negli accordi scritti come opzione per qualsiasi agricoltore che coltiva un raccolto al di fuori dell’area in cui viene offerta automaticamente una polizza.

Questa espansione della copertura è stata guidata da un’ampia sensibilizzazione a quasi 70 gruppi di coltivatori che coprono 28 stati. Ciò include un’ampia gamma di parti interessate come produttori, agenti, estensione dell’università e altri esperti agricoli, associazioni di materie prime, dipartimenti statali dell’agricoltura e compagnie assicurative. L’USDA potrebbe aggiungere ulteriori contee mentre esplora queste opzioni con gli agricoltori quest’estate, con le regole finali bloccate entro l’autunno. Poiché gli agricoltori devono pianificare in anticipo l’aggiunta di un raccolto invernale a una rotazione, l’USDA ha voluto assicurarsi di avere il tempo di prendere in considerazione questa opzione e consultare gli esperti di agricoltura e estensione locale e il loro agente di assicurazione del raccolto.

Ulteriori risorse rilasciate oggi dall’USDA includono le domande frequenti e la pagina web Helping Farmers Address Address Global Food Insecurity su farmers.gov.

L’assicurazione del raccolto viene venduta e consegnata esclusivamente tramite agenti assicurativi del raccolto privati. Un elenco di agenti di assicurazione del raccolto è disponibile presso tutti i centri di assistenza USDA e online presso il localizzatore di agenti RMA . I produttori possono saperne di più sull’assicurazione delle colture e sulla moderna rete di sicurezza dell’azienda agricola su rma.usda.gov .

L’USDA tocca la vita di tutti gli americani ogni giorno in tanti modi positivi. Sotto l’amministrazione Biden-Harris, l’USDA sta trasformando il sistema alimentare americano e abbassando i prezzi alimentari per gli americani, concentrandosi su una produzione alimentare locale e regionale più resiliente, incoraggiando mercati più equi per tutti i produttori e garantendo l’accesso a cibo sicuro, sano e nutriente in tutte le comunità . L’USDA ha anche dato la priorità alla costruzione di nuovi mercati e flussi di reddito per agricoltori e produttori che utilizzano pratiche alimentari e forestali intelligenti dal punto di vista climatico, ha effettuato investimenti storici in infrastrutture e capacità di energia pulita nell’America rurale e si è impegnata a garantire l’equità in tutto il Dipartimento rimuovendo le barriere sistemiche e costruendo una forza lavoro più rappresentativa dell’America. Per saperne di più, visita usda.gov .

#

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it