Cambiamenti climatici. Governo USA investe 121 milioni di dollari in infrastrutture critiche nelle campagne

SHARON (Connecticut – USA) – Il vicesegretario del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), Jewel Bronaugh, ha annunciato che l’USDA – il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti sta investendo 121 milioni di dollari in infrastrutture critiche (PDF, 541 KB) per combattere il cambiamento climatico nell’America rurale. Gli investimenti includono 111 milioni di dollari per 289 progetti per aiutare le persone che vivono in comunità socialmente vulnerabili.

“L’America rurale è in prima linea nel cambiamento climatico e le nostre comunità meritano investimenti che rafforzeranno tutta la nostra resilienza”, ha affermato Bronaugh. “L’amministrazione Biden-Harris ha creato una tabella di marcia su come affrontare la crisi climatica ed espandere l’accesso alle infrastrutture per le energie rinnovabili. Gli investimenti che annunciamo oggi e quelli che saranno resi possibili dai finanziamenti storici dell’Inflation Reduction Act del presidente Biden rafforzeranno la nostra sicurezza energetica, creeranno posti di lavoro ben pagati e faranno risparmiare agli americani i costi energetici”.

Il finanziamento aiuterà le persone in 49 stati, Guam e Porto Rico. Riflette i molti modi in cui lo sviluppo rurale dell’USDA aiuta i residenti, le imprese e le comunità rurali ad affrontare lo sviluppo economico, le infrastrutture e le esigenze dei servizi sociali.

Questi investimenti riflettono gli obiettivi della legge sulla riduzione dell’inflazione del presidente Biden, che affronta i bisogni economici immediati e include il più grande investimento federale mai realizzato in energia pulita per il futuro. Ad esempio, la legge prevede 14 miliardi di dollari di finanziamento per i programmi USDA che supportano l’espansione dei biocarburanti e aiutano le imprese rurali e le cooperative elettriche a passare all’energia rinnovabile e ai sistemi a emissioni zero.

Sfondo:

Bronaugh ha evidenziato un totale di 415 investimenti che l’USDA sta effettuando attraverso tre programmi specificamente progettati per aiutare le persone e le imprese nelle aree rurali. Questi programmi sono sovvenzioni in caso di catastrofi per le strutture della comunità , sistemi di energia rinnovabile del programma Energia rurale per l’America e prestiti e sovvenzioni garantiti per il miglioramento dell’efficienza energetica e audit energetici del programma Energia rurale per l’America e sovvenzioni per lo sviluppo dell’energia rinnovabile .

Gli investimenti aiuteranno gli enti statali e locali, le organizzazioni senza scopo di lucro e le tribù riconosciute a livello federale a costruire, rinnovare o acquistare e installare attrezzature per le strutture comunitarie essenziali per uso pubblico nelle aree rurali. Aiuteranno inoltre i produttori agricoli e le piccole imprese rurali ad acquistare e installare sistemi di energia rinnovabile, nonché a migliorare l’efficienza energetica. Gli investimenti aiuteranno anche con audit energetici, assistenza tecnica per le energie rinnovabili e valutazioni dei siti di energia rinnovabile. Alcuni esempi includono:

Rogers Orchards, Inc., una fattoria a conduzione familiare di ottava generazione a Southington, nel Connecticut, utilizzerà una sovvenzione per l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica del programma Rural Energy for America di $ 11.221 per installare l’illuminazione a LED. Questo progetto realizzerà un risparmio di 12.196 dollari all’anno e sostituirà 63.425 kWh (19%) all’anno, che è elettricità sufficiente per alimentare cinque case per un anno.

BBB Supermarket LLC ad Albany, Louisiana, utilizzerà una sovvenzione per l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica del programma Rural Energy for America di $ 20.000 per installare un fresco rivestimento del tetto. Questo progetto dovrebbe risparmiare $ 25.205 all’anno. Sostituirà 147.744 kilowattora (kWh) (il 12% del consumo energetico dell’azienda) all’anno, energia sufficiente per alimentare 14 case per un anno.

Il Community College System del New Hampshire utilizzerà un $ 91.304 di audit energetici del programma Rural Energy for America e una sovvenzione per lo sviluppo delle energie rinnovabili per continuare un programma di assistenza allo sviluppo delle energie rinnovabili di successo chiamato “NH Rural Renewables”. Il programma enfatizza le tecnologie del solare fotovoltaico, dell’energia termica del legno e dell’efficienza energetica. Quarantaquattro piccole imprese rurali e produttori agricoli in tutto il New Hampshire beneficeranno del programma.

Sotto l’amministrazione Biden-Harris, lo sviluppo rurale fornisce prestiti e sovvenzioni per aiutare ad espandere le opportunità economiche, creare posti di lavoro e migliorare la qualità della vita di milioni di americani nelle aree rurali. Questa assistenza supporta il miglioramento delle infrastrutture; sviluppo aziendale; alloggi; strutture comunitarie come scuole, pubblica sicurezza e assistenza sanitaria; e accesso a Internet ad alta velocità nelle aree rurali, tribali e ad alta povertà. Per ulteriori informazioni, visitare www.rd.usda.gov . Se desideri iscriverti agli aggiornamenti sullo sviluppo rurale dell’USDA, visita la nostra pagina per gli abbonati GovDelivery .

L’USDA tocca la vita di tutti gli americani ogni giorno in tanti modi positivi. Sotto l’amministrazione Biden-Harris, l’USDA sta trasformando il sistema alimentare americano concentrandosi maggiormente su una produzione alimentare locale e regionale più resiliente, garantendo l’accesso a cibo sano e nutriente in tutte le comunità, costruendo nuovi mercati e flussi di reddito per agricoltori e produttori che sfruttano il clima , pratiche alimentari intelligenti e silvicoltura, investimenti storici in infrastrutture e capacità di energia pulita nell’America rurale e impegno per l’equità in tutto il Dipartimento rimuovendo le barriere sistemiche e costruendo una forza lavoro più rappresentativa dell’America. Per saperne di più, visitare www.usda.gov .

